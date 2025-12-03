Este viernes se vivirá un momento clave para el fútbol: el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Será el primer torneo con 48 selecciones, una ampliación significativa respecto a las 32 que participaron en las últimas siete ediciones. En ese marco, la Inteligencia artificial simuló las bolillas de los países y reveló tres posibles rivales para la Selección Argentina.

La expectativa crece, ya que la Argentina, vigente campeona tras su título en Qatar 2022, será una de las cabezas de serie junto a potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los tres países anfitriones. Cabe recordar que la ceremonia comenzará a las 14 horas, horario argentino, en el Kennedy Center de Washington y podrá verse en vivo a través de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública.

Como se indicó, la Inteligencia artificial se adelantó al evento y realizó una simulación sobre cómo podría quedar conformada una fase de grupos. Según esta herramienta, Argentina lideraría un grupo que también incluiría a Japón, Escocia y Ghana. El grupo simulado plantea un desafío interesante para la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, que tendrá la misión de defender el título y superar a estas selecciones con estilos y trayectorias muy distintas.

Los japoneses se perfilan como un rival de cuidado, dadas sus últimas actuaciones internacionales y su estilo de juego dinámico. Por su parte, Escocia regresa a un Mundial tras 28 años de ausencia, tras superar en su grupo de clasificación a selecciones como Dinamarca, Grecia y Bielorrusia, ganándose un lugar en la cita de 2026. Ghana, con una participación histórica en cuatro Mundiales anteriores (2006, 2010, 2014 y 2022), llega con fuerza tras ser uno de los equipos que más puntos sumó en las eliminatorias africanas. Será el quinto torneo para los africanos, que buscarán dejar su huella nuevamente.

Los equipos que ya tienen su pasaje reservado para el Mundial 2026

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 26 aún no se han definido y se conocerán recién en marzo de 2026. Cuatro provendrán de la repesca de la UEFA, que contará con 16 equipos y será disputada por Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales. Los otros dos puestos serán disputados por seis equipos: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 26. A conitnuación los países ya clasificados:

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

OFC: Nueva Zelanda

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

En tanto, la FIFA detalló el procedimiento del sorteo final que estipula que los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función de la Clasificación Mundial Masculina FIFA publicada el miércoles 19 de noviembre de 2025. Por último, las dos plazas reservadas a los equipos procedentes del torneo clasificatorio para la cita mundialista de 2026, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.

Los bombos que diagramó la FIFA para el sorteo de los partidos del Mundial 2026.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se sortearán los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.