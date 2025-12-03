Fue a una cita romántica y ocurrió lo peor en mitad de la noche.

Una mujer francesa conoció a un hombre de Marruecos en las redes sociales, creyó haber encontrado el amor de su vida y viajó hasta ese país para tener una cita, pero lo que empezó siendo un encuentro romántico se convirtió en una pesadilla.

Mina El Houari vivía en la localidad de Cadenet, el sudeste de Francia, y estaba convencida de haber encontrado al hombre ideal por lo que decidió viajar hasta Fez, en el norte de Marruecos, para tener su primera cita en persona, según consignó news.com.au. Tras llegar al país y alojarse en un hotel cinco estrellas, Mina fue a la casa del hombre marroquí para tener una cena romántica. Pero lo que empezó bien, terminó en asesinato.

En un momento de la velada, la mujer se desmayó súbitamente y el hombre creyó que había muerto. Y sin controlar si aún respiraba, cavó un pozo en el jardín de su casa y la enterró. La mujer no estaba muerta, sino que era diabética sin diagnosticar y su desmayo fue por una hipoglucemia al tener los niveles de azúcar muy bajos. Por desgracia murió asfixiada bajo tierra.

Qué pasó con el asesino

En el informe de la Policía tras la denuncia por desaparición, el marroquí contó que la conversación con la francesa iba muy bien hasta su desmayo súbito cuando, presa del pánico, pensó que había muerto. También confesó haberla enterrado por miedo a que lo acusaran de femicidio. Ahora, el hombre se encuentra detenido y está acusado de homicidio involuntario.