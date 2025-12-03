Confirmaron hallazgos clave en Córdoba: avanza la búsqueda de desaparecidos en La Perla

En ese lugar, según los investigadores, habrían funcionado fosas comunes removidas por los militares en el año 1979.

Este martes se confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba. Así lo comunicó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) después de haber realizado intensos rastrillajes en la zona durante todo el 2025.

Las tareas fueron realizadas específicamente en la Reserva Natural Militar La Calera, en la zona de Loma del Torito. En ese lugar, según los investigadores, habrían funcionado fosas comunes removidas por los militares en el año 1979. El operativo constó del análisis de cuatro hectáreas con más de 10.000 metros de trincheras.

El trabajo tiene como meta final darle certezas a las familias de los detenidos, a quienes nunca más vieron desde su desaparición en la última dictadura cívico- militar (1976-1983).

Acerca de estos hallazgos, Noel Tabera, directora del ex Centro Clandestino de Detención La Perla, sostuvo que espera que esta noticia logre "cerrar el círculo del horror y dolor en el que permanecen los seres queridos de las personas desaparecidas". "Persistimos para que vuelvan a casa con su pueblo por el que tanto dieron", señaló Tabera.

En este sentido, el próximo paso será el de la identificación de los cuerpos. Eso se hará mediante una comparación con el banco genético del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El comunicado de las familias

Para brindar la noticia, la dirección del ex Centro Clandestino realizó un acto protocolar con la presencia de familiares de detenidos-desaparecidos.

Allí diversas organizaciones leyeron un comunicado en conjunto en el que expresaron no solo su emoción, sino que, además, pidieron que estas tareas que buscan, nada más y nada menos, la "memoria, verdad y justicia" se continúen realizando con el compromiso político y del Estado, que hoy está cada vez más ausente.

"Pedimos un equipo de búsqueda permanente en Córdoba. Ahora les toca al Estado, al Poder judicial y a las instituciones garantizar presupuesto, personal, leyes, decisión política y vías concretas para que la investigación no solo no se interrumpa, sino que se incrementen los medios y se intensifique y acelere radicalmente la búsqueda. Nosotros seguiremos andando por las lomas que haga falta", sostuvieron.