IA, movilidad y diseño: así es la nueva laptop de ASUS

La notebook ultraportátil es más liviana y tiene mayor autonomía real.

ASUS amplió la disponibilidad local de su notebook ultraportátil más liviana y con mayor autonomía real: la nueva Zenbook A14. Con un peso por debajo del kilo, chasis de Ceraluminum, plataforma Snapdragon X y NPU dedicada para ejecutar funciones de IA en el dispositivo, este modelo apunta a usuarios que buscan trabajar y crear sin depender del cargador. La marca resume su propuesta en la fórmula “1-2-0”: 1 kilo, 2 días de uso, 0 cargadores en la mochila.

La llegada del nuevo acabado Beige refuerza la apuesta por la movilidad. Este tono cálido y minimalista se suma al portfolio argentino para quienes priorizan una laptop liviana, resistente y con estética premium. El chasis de Ceraluminum —material desarrollado por ASUS que combina la rigidez del aluminio con la textura cerámica— permite una estructura un 30% más liviana y hasta 3 veces más resistente que el aluminio anodizado, soportando rayaduras, caídas desde 50 cm y desgaste cotidiano sin perder su acabado.

IA local para más autonomía

La combinación de la plataforma Snapdragon X con una NPU de alto rendimiento habilita funciones Copilot+ de forma completamente local, lo que reduce consumo y extiende las horas de uso. Entre las tareas aceleradas por IA se destacan las transcripciones en tiempo real, los resúmenes automáticos, la edición asistida, la reducción de ruido en videollamadas y las mejoras de imagen. La batería de 70 Wh alcanza hasta 32 horas según el modo elegido, acompañada por un sistema térmico de doble ventilador que mantiene estabilidad y baja emisión de ruido.

Entre las funciones potenciadas por IA se incluyen:

Transcripciones y resúmenes en tiempo real.

Edición asistida.

Reducción de ruido en videollamadas.

Mejoras de imagen con IA.

Además, la Zenbook A14 integra el ecosistema Snapdragon Seamless y Phone Link, que permite responder mensajes, realizar llamadas, mover archivos con arrastrar/soltar e incluso usar el smartphone como webcam. También suma un touchpad ampliado con Smart Gestures, teclado de 1,3 mm y un conjunto completo de puertos para evitar adaptadores en el día a día.

Estética minimalista, resistencia mejorada y funciones de IA integradas.

Pantalla OLED y seguridad reforzada

La pantalla ASUS Lumina OLED de 14’’ (FHD, 16:10) ofrece contraste profundo, certificación HDR y color profesional con 100% DCI-P3, ideal para creadores, estudiantes o para disfrutar contenido multimedia. En seguridad incorpora Microsoft Pluton, soporte para Windows passkeys y una cámara IR con Adaptive Lock/Dimming, que bloquea o activa la sesión según la presencia del usuario.

La ASUS Zenbook A14 Beige ya está disponible en Argentina a través de Frávega y Diggit, con un precio sugerido de ARS 1.999.999.