La trayectoria de Nicolás Maduro antes de ser presidente de Venezuela

Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela en 2013.

Desde hace varias semanas la tensión entre Venezuela y Estados Unidos va en escalada tras el despliegue militar en el sur del Caribe con el "objetivo de combatir el narcotráfico" cercano a las costas venezolanas y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró su país empezará "muy pronto" a atacar objetivos dentro de Venezuela, después de sostener durante tres meses ataques a supuestas "narcolanchas" por el que ya dejó 80 víctimas mortales. A fines de noviembre, su par de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que "hagan lo que hagan, no van a poder" con su nación.

"Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", declaró Maduro en su programa en la cadena estatal VTV, donde denunció "amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas". Asimismo, el mandatario insistió en el mantenimiento de la paz: "Seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos".

Quién es Nicolás Maduro

En este contexto, son millones de personas las que comenzaron a preguntarse qué sucede en Venezuela y, principalmente, cómo Nicolás Maduro llegó al poder. El mandatario, de 63 años, nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, capital del país. Hace unos años se extendió la creencia de que había sido en Colombia. Según el medio ABC, el exembajador de Panamá, Guillermo Cochez, había presentado un documento ante la OEA en el que supuestamente se indicaba un registro colombiano del presidente.

Sin embargo, el rumo fue desmentido por su hijo, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de la partida de nacimiento de Maduro. En la misma cuenta que "Maduro Moros Nicolas nacido el 23 de noviembre de 1962 en (la)Policlínica Caracas (es) hijo legítimo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros".

Su padre fue dirigente sindical de izquierdas. Se crió en el seno de una familia de clase media que vivía en el sector Los Chaguaramos, en frente de la iglesia de San Pedro, donde pasó su infancia y juventud junto a su hermana María Adelaida Maduro Moros.

Qué estudió Nicolás Maduro

En lo que respecta a su educación, cursó en el Liceo Urbaneja Achepohl en Los Rosales y, durante su paso por la secundaria, comenzó a interesarse en la política, uniéndose a la asociación de estudiantes. Un dato curioso sobre su juventud y adolescencia es que se destacó por ser un buen jugador de béisbol, como pitcher e incluso fue parte de una banda de rock llamada Enigma, donde tocaba como bajista.

Según el sitio español Noticias Trabajo, a los 15 años fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, por lo que concluyó sus estudios en el José Ávalos, en El Valle. Pese a haber concluido sus estudios universitarios, no ingresó a la universidad. Entre 1986 y 1987 estudió en Escuela Ñico López de Formación Política, de La Habana (Cuba), gracias a una beca de su partido.

De qué trabajó Nicolás Maduro antes de ser presidente de Venezuela

Antes de integrarse a la vida política, Maduro trabajó como conductor de metrobús en el Metro de Caracas, empresa en la que llegó a ser miembro de la Junta Directiva y se convirtió en un dirigente sindical, fundó el Sindicato del Metro de Caracas (Sitrameca).

"Militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). Fue destacado activista por la libertad de Chávez cuando este se encontraba en prisión por su participación en la insurrección militar del año 1992. En aquellos días, solía reunirse en la clandestinidad con los colectivos sociales que apoyaban el proceso revolucionario. Participó de manera destacada en la Dirección Nacional del MBR-200 (1994-1997). Fundador Nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), organización de la cual fue Coordinador Nacional", indica la biografía de la web oficial de la presidencia del gobierno de Venezuela.

También fue miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR) y Coordinador del Equipo Parlamentario de este partido político entre los años 2000 y 2001, coordinador del equipo parlamentario del Bloque del Cambio en la Asamblea Nacional (AN) y Diputado al Congreso de la República de Venezuela desde el 23 de enero al 15 de diciembre de 1999.

Para el periodo 2000-2005 fue elegido diputado principal por el Distrito Federal. Presidió la Asamblea Nacional entre enero y agosto del 2006, fecha en la cual es llamado a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual impulsó, junto a Hugo Chávez, la creación y consolidación del ALBA (2001); Petrocaribe (2005); la Unasur (2008) y la CELAC (2010).

Cómo llegó a la presidencia Nicolás Maduro

Hasta el 2013 ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ya que ese mismo año le tocó asumir la presidencia de Venezuela tras la muerte de Chávez, previamente había sido facultado con las funciones administrativas y económicas del país durante la presidencia de expresidente.

Luego de la victoria electoral de Chávez en 2012, su delicado estado de salud le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, como lo ordena el Artículo 231 de la Constitución. Maduro asumió tres días después la jefatura de Estado y de Gobierno como "presidente encargado de Venezuela" hasta la celebración de elecciones presidenciales.

El 14 de abril del 2013 fue elegido presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, convirtiéndose en "el primer presidente chavista y obrero de la historia contemporánea de Venezuela". Fue reelecto para el período 2019-2025 en las presidenciales de 2018.

En 2024 se celebraron los últimos comicios en los que compitieron el jefe de Estado, Nicolás Maduro, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a Corina Machado tras su inhabilitación. El Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro, pese a que este organismo no publicó detalladamente los resultados.