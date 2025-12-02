La estrella de Stranger Things Linda Hamilton sorprendió a todos con una confesión íntima: "Soy"

La revelación íntima de Linda Hamilton, actriz de Stranger Things.

Linda Hamilton, una de las actrices que se sumó a la quinta y última temporada de la serie Stranger Things, habló de su vida íntima y sentimental deslizando una confesión que sorprendió a todos sus seguidores. La revelación de la querida actriz que fue Sarah O'Connor en la saga Terminator.

En una reciente entrevista con The Telegraph, a raíz del éxito de la serie de Netflix Stranger Things Linda Hamilton reveló que es célibe desde hace más de 20 años y que es feliz con esa decisión, aunque no es algo que recomiende para todo el mundo. “Intento no imponerle a nadie ciertas creencias, porque soy una persona muy específica. Pero estoy en mi mejor momento y en mi momento más feliz, y mi vida está llena de todo: flora, fauna, bebés, vecinos, pruebas, tribulaciones, dolor… ¿sabes a qué me refiero?”, contó.

Ya en 2019 Linda Hamilton había hablado sobre su celibato en The New York Times, asegurando: "Se pierde la cuenta, porque simplemente no importa, o al menos a mí no me importa. Tengo una relación muy romántica con mi mundo y con las personas que lo habitan a diario”. Más allá de manifestar que no tiene relaciones, admitió que no duerme sola ya que está en compañía de sus mascotas.

Cuándo se estrenan los capítulos finales de Stranger Things

El Volumen 1 (cuatro episodios) de Stranger Things 5 se estrenará el próximo 26 de noviembre a las 10 pm ARG. El Volumen 2 (tres episodios) llegará el próximo 25 de diciembre a las 10 pm ARG y el capítulo final estará disponible el 31 de diciembre, también a las 10 pm ARG.