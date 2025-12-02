Antonelli le cedió dos puntos a Norris en Qatar.

La Fórmula 1 se acerca a una definición apasionante este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris llega como puntero con una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen, diferencia que pudo haber sido menor de no ser por un error de Andrea Kimi Antonelli. Durante la etapa final de la carrera, el italiano había permanecido delante del británico hasta que se despistó en la penúltima vuelta y le regaló el cuarto lugar.

Para muchos, esto fue interpretado como una manera de perjudicar a Verstappen, en especial porque el joven italiano ya había tenido algunas acciones que atentaron contra las chances del neerlandés de retener la corona. De hecho, en las redes sociales, varios usuarios recordaron el choque de Antonelli sobre el piloto neerlandés en el GP de Austria o cuando le negó el segundo puesto en el GP de Brasil, que ganó Norris con el MCL39.

De ahí que Kimi haya recibido toda una ola de comentarios y mensajes negativos a través de las redes sociales tras el GP de Qatar e incluso con dardos que salieron de dentro de Red Bull a causa de las declaraciones de Helmut Marko. En este contexto, la FIA emitió un comunicado a través de sus redes sociales para repudiar cualquier tipo de acoso y abuso, siguiendo la línea que ya tomaron en Mercedes e incluso en Red Bull.

“La FIA, y su campaña Unidos Contra el Abuso en Línea, condenan el abuso y el acoso en cualquier forma. Sigue siendo fundamental que todos los que participan en nuestro deporte puedan hacerlo en un entorno seguro y respetuoso”, comenzó la Federación Internacional de Automovilismo, que luego detalló el caso de lo sucedido con Antonelli, quien llegó a cerrar sus redes sociales por un tiempo para escapar de la situación.

“Apoyamos a Kimi Antonelli e instamos a la comunidad, tanto online como offline, a que trate a los pilotos, equipos, oficiales y a todo el ecosistema deportivo con el respeto y la compasión que merecen”, cerró el comunicado. A pesar de esto, las redes siguen divididas con aquellos que consideran que el italiano hizo aquella maniobra a propósito para beneficiar a Norris, que ahora solamente necesita asegurarse el podio para ser campeón el domingo.

Antonelli terminó quinto en el GP de Qatar.

Lo que necesita Verstappen para ganar el campeonato

Con solo una fecha restante, Max Verstappen tiene opciones para dar el batacazo en el Gran Premio de Abu Dhabi, aunque no depende de sí mismo. Y es que el neerlandés tiene tres posibles escenarios que le permitirían ser campeón, en los cuales está obligado a terminar por delante de Norris y Piastri, aunque con algunas salvedades: