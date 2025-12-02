Es periodista, fracasó en Europa y es candidato a dirigir a un equipo grande del interior en el fútbol argentino

Después de la salida del entrenador Cristian Fabbiani en Newell´s, sumado al el interinato de Lucas Bernardi en las últimas fechas del certamen y las elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de diciembre, los candidatos ya abordaron la necesidad de conseguir un reemplazante a la altura de este momento crítico. En este punto, uno de los aspirantes a director deportivo, Claudio Vivas (por parte de la gestión de Cristian D’Amico), ya comenzó las gestiones para que el puesto de Director técnico en Newells sea Martín Anselmi.

Newell's Old Boys cerró su floja participación en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino en la última posición de la Zona A con apenas 14 unidades, un panorama que lo dejó complicado en la lucha por la permanencia. El DT de 40 años viene de una fallida experiencia en Europa al frente del Porto, cuadro en el que asumió en enero y estuvo apenas seis meses. En ese período, quedó afuera de los octavos de final de la Europa League ante la Roma de Italia, finalizó tercero en la Primeira Liga y no logró pasar la fase de grupos en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. Ahora, tras unos meses de inactividad, se perfila como uno de los candidatos a asumir en el conjunto rosarino, que comenzará con un promedio de 0.953 (82 puntos sobre 86 partidos jugados) en el puesto 26 de la clasificación

Así lo expresó Vivas en una conferencia de prensa para socios a días de los comicios en el club: "Hoy por hoy estamos evaluando la posibilidad de Martín Anselmi. Para dejar bien el claro, porque es importante mencionarlo, tiene el deseo de venir, pero también tiene otras posibilidades y acá lo que vale es la evaluación y poder conjugar todas las partes que tenemos que estar de acuerdo, no solo en lo deportivo, sino que también en lo contractual". Si bien destacó que su llegada no es una certeza, sí afirmó que las negociaciones están avanzadas: "No voy a prometer que va a venir pero las conversaciones son positivas. Lo quieren equipos del mundo", sentenció.

La historia de Martín Anselmi: de periodista a dirigir en Europa

"La realidad es que nunca soñé con ser futbolista, creo que, si bien hice Inferiores en Ferro, no tenía las condiciones para jugar", contó Anselmi en una entrevista con Olé en 2023. "Le dije (a su padre) que iba a ser entrenador. Y él me dijo que eso era imposible porque yo no había jugado al fútbol. Y yo le respondí: ‘Vas a ver que yo voy a ser entrenador de fútbol’. Ya desde muy chico lo tenía bastante claro...", reveló, sin saber que años después llegaría a la élite de Europa. Tras recibirse de periodista deportivo y trabajar en algunos medios partidario, comenzó su trayectoria como director técnico en las divisiones inferiores de Excursionistas, por aquel entonces en la Primera C del fútbol argentino.

En 2016, después de un breve paso por la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, fue parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito, por aquel entonces DT de Independiente. La salida de 'Gaby' en diciembre lo llevó a ser asistente de Francisco Berscé en Atlanta y, al año siguiente, a comandar el equipo de reserva de la Universidad Católica de Ecuador. En 2019, como ayudante de Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle, sumó su primer título con la obtención de la Copa Sudamericana; su última experiencia como segundo entrenador fue en Internacional de Porto Alegre.

Anselmi estuvo apenas seis meses en el Porto: disputó 21 partidos de los que ganó 10, empató seis y perdió cinco, con un 57.14% de efectividad.

Las experiencias de Martín Anselmi como director técnico: Unión la Calera, Independiente del Valle y Cruz Azul

El entrenador surgido en Excursionistas tuvo su primera experiencia como principal en Unión la Calera: con el conjunto chileno ganó tres partidos, empató ocho y perdió cuatro, un flojo rendimiento que causó su temprano despido en abril de 2022, cinco meses después de asumir. A finales de mayo regresó a Independiente del Valle, en donde tuvo su paso más exitoso: consiguió cuatro títulos, entre ellos una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana, convirtiéndose en el técnico más joven en consagrarse campeón de un certamen de CONMEBOL.

La derrota ante Liga de Quito en la final del Campeonato Ecuatoriano provocó su salida en diciembre de 2023 y su posterior llegada al Cruz Azul de México. En su primera temporada con el cuadro del Distrito Federal, llegó a la final del Clausura, instancia en la que cayó derrotado frente al América. Tras una conflictiva salida por problemas con la dirigencia del Cementero, Anselmi llegó a Porto en enero de 2025, que por entonces marchaba tercero en la Primeira Liga.