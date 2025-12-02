Racing Club se metió a las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Tigre en una infartante definición por penales, y el entrenador Gustavo Costas sufrió hasta el último minuto previo a la victoria. Después de la igualdad sin goles en el Cilindro de Avellaneda, la 'Academia' se impuso por 4 a 2 en los tiros desde los doce pasos para avanzar a la siguiente instancia; durante las ejecuciones, las cámaras de televisión captaron al DT en el banco de suplentes fumando un cigarrillo para apaciguar la tensión del momento.

Imágenes exclusivas del medio SportsCenter publicaron en redes sociales (aunque más tarde borraron el video) el momento en el que Costas le pide a uno de sus ayudantes un paquete de cigarrillos mientras se sentaba detrás de los suplentes del plantel, que esperaban por el comienzo de los penales. Los gestos del técnico del cuadro albiceleste mostraban los nervios que sentía, fiel a su estilo pasional en cada encuentro de etapas definitorias. Por suerte para él y sus dirigidos, los cuatro ejecutantes del equipo no fallaron y Racing se metió entre los mejores cuatro del campeonato.

Los extraños elogios del Pollo Vignolo para el Racing de Gustavo Costas: "Dona los órganos"

En su editorial habitual al mando de ESPN F90, el periodista deportivo comenzó buscando el significado de la palabra "empatía" en su celular. En ese momento, contó que dicho término quiere decir "sentimiento e identificación con algo o alguien, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos". "¡Esto es el Racing de Costas! No importa cómo juegue, no importan los desbordes, no importa que lo lleven a ser un equipo disparatado, que lo lleven a ser un loquero", vociferó de manera contundente.

Para desatar las risas de sus compañeros en el estudio del mencionado canal de TV, el presentador aseveró que "Racing de golpe es la Creamfields... Saltan, bailan, se pelean, van para un lado, van para el otro, se tiran de los pelos, se pelean, un jugador le amaga a tirar piñas al técnico, el técnico se les tira encima a los jugadores, un hincha llora, el otro se ríe, uno dice el árbitro, el otro dice el 9, Maravilla (Adrián Martínez) erra goles y de repente ´Maravilla, Maravilla´, (Facundo) Cambeses despide a (Gabriel) Arias, Arias se va, Cambeses parece (Ubaldo) Fillol...".

El relator manifestó que "Racing juega con empatía como Costas, se matan, no les importa nada, se tiran de cabeza a donde sea. ´¡Mirá, cuidado que ahí hay ácido muriático!´. Buuum, los tipos se zambullen... ¡No les importa, son felices en esa locura!". Y concluyó: "La gente de Racing... Si ayer quedaba afuera, la gente iba a aplaudir porque a este equipo, a los que entregan el alma, el corazón, la piel... ¡Racing dona los órganos cada vez que juega!".

Cuándo se juegan las semifinales del Torneo Clausura: días y horarios de los partidos

Domingo 7 de diciembre a las 19 horas - Boca Juniors vs. Racing Club .

vs. . Lunes 8 de diciembre a las 17 horas - Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025?

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Costas el domingo 7 de diciembre a las 19 horas en La Bombonera, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo del partido será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El vencedor se medirá en la final del certamen con el ganador de Gimnasia vs. Estudiantes en el clásico de La Plata el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un horario a definir.