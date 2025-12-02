Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Otro Día Perdido, programa de Mario Pergolini que se emite por El Trece, está teniendo buenos números en una de las franjas más competitivas de la televisión argentina. Esto lo está logrando por la calidad de los invitados que entrevista día tras día, así como el tenor que tienen las mismas, con una amplitud que abarca desde momentos de suma seriedad hasta aquellos donde impera la risa. También tiene su cuota de responsabilidad Rada, quien con sus intervenciones (y sus trucos de magia) le añade un condimento extra.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este martes 2 de diciembre?

Según reveló el programa a través de sus redes sociales, la figura que estará en el estudio esta noche será Fátima Florez. Además, también estarán representantes de la Fundación SÍ, una ONG que lucha por la inclusión social.Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar el episodio de hoy.

¿Quién es Fátima Flórez?

Fátima Flórez, nacida el 3 de febrero de 1978 en Olivos (Buenos Aires), es una reconocida humorista y actriz. Su carrera artística comenzó a los 17 años, como bailarina en diferentes obras de teatro, mientras que a los 20 se mudó a Perú y se integró al grupo "Las Primas". En su regreso a la Argentina, se sumó al programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata. Aquello fue un antes y un después en su carrera, ya que ganó suma notoriedad con sus imitaciones a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras ello comenzó a hacer shows propios y ganó múltiples reconocimientos, desde el Martín Fierro hasta los Premios Carlos. Por fuera de su perfil profesional, un detalle en particular se hace indivisible a su persona: supo ser pareja de Javier Milei cuando este asumió la presidencia en 2023, aunque tiempo más tarde terminaron separando sus caminos.

¿Qué es Fundación SÍ?

Además de Fátima Flórez, también estarán presentes Jesús Fernández; Macarena Mamani y Manuel Lozano de la Fundación Sí, una ONG que busca promover la inclusión social de los sectores más vulnerables del país. Ese trabajo es impulsado por un gran número de voluntarios y contempla funciones que van desde asistencia o contención hasta capacitación y educación.