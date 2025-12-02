Por qué Google limita la cantidad de imágenes diarias por usuario en Nano Banana Pro

Google volvió a modificar las reglas de juego para quienes usan su IA sin pagar. La compañía actualizó su documentación oficial y confirmó que Gemini 3 Pro ahora tendrá límites diarios dinámicos para los usuarios con cuenta gratuita, tanto en el modo Razonamiento como en la generación de imágenes. En pocas palabras: si no tenés una suscripción AI Pro o AI Ultra, el acceso será más básico y con restricciones que pueden variar día a día.
Estos ajustes responden al fuerte aumento en la demanda del modelo, que obligó a Google a endurecer sus políticas. Las cuentas gratuitas ya no cuentan con un número fijo de consultas, como ocurría antes, y además Nano Banana Pro —el generador de imágenes— redujo su límite a solo 2 creaciones por día, contra las 3 que permitía hasta hace unos días.
Cambios clave en Gemini 3 Pro para usuarios gratuitos
La actualización del sitio de soporte confirma tres modificaciones principales para quienes usan Gemini sin pagar:
-
Acceso limitado al modo Razonamiento, que ahora funciona con capacidades básicas.
-
Límites diarios dinámicos, en lugar de un número fijo de consultas, debido al aumento del uso.
-
Reducción en la generación de imágenes con Nano Banana Pro, pasando de 3 a 2 imágenes por día.
Este escenario recuerda lo que ocurrió con el creador de imágenes de ChatGPT. Cuando se popularizó la tendencia de transformar fotos al estilo Ghibli, OpenAI tuvo que ajustar la generación gratuita porque la demanda saturaba los servidores. Sam Altman incluso comentó que el sistema estaba “derritiendo” las GPUs.
Gemini 3 Pro vs GPT-5.1: límites para cuentas gratuitas
Si miramos la competencia, Gemini 3 Pro resulta más restrictivo que GPT-5.1 para los usuarios gratuitos. OpenAI permite hasta 10 mensajes con GPT-5.1 cada 5 horas; una vez agotado ese cupo, ChatGPT cambia automáticamente al modelo mini hasta la próxima ventana de uso.
Por su parte, Google mantiene un esquema más estricto. Para quienes pagan la suscripción —unos 20 dólares mensuales— ChatGPT ofrece 160 mensajes con GPT-5.1 cada 3 horas, además de 3.000 mensajes con el modelo de Pensamiento. En ese mismo rango de precio, Gemini 3 Pro habilita 100 mensajes diarios, un contexto cuatro veces mayor y 100 imágenes generadas con Nano Banana Pro.