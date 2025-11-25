Google confirmó novedades para Nano Banana

Nano Banana Pro apunta a proyectos más complejos.

Google acaba de lanzar Nano Banana Pro, su modelo de generación y edición de imágenes más avanzado hasta la fecha y la evolución directa del Nano Banana original que debutó hace apenas unos meses. Basado en la potencia de Gemini 3 Pro, este nuevo sistema promete elevar la creatividad de usuarios, profesionales y empresas gracias a un razonamiento más profundo, conocimiento del mundo en tiempo real y una mejora notable en la calidad visual. Para quienes trabajan con diseño, marketing, contenido educativo o producción creativa, esta actualización marca un antes y un después.

A diferencia de su versión anterior —centrada en tareas rápidas como restaurar fotos o crear miniaturas— Nano Banana Pro apunta a proyectos complejos. Ahora es posible generar prototipos, diagramas a partir de notas escritas a mano, infografías basadas en datos reales e incluso visualizaciones conectadas al Buscador de Google, ya sea para analizar el clima o revisar información deportiva en tiempo real.

Imágenes más precisas, con contexto y texto perfectamente integrado

El razonamiento avanzado de Gemini 3 permite que Nano Banana Pro genere contenido más útil y educativo. Puede explicar conceptos complejos con diagramas o infografías detalladas, apoyándose en datos del mundo real. Además, introduce una mejora clave: la capacidad de integrar texto legible y bien renderizado dentro de las imágenes, en múltiples idiomas, ideal para posters, mockups, campañas publicitarias o contenido para redes.

Creatividad potenciada: más fidelidad, consistencia y control profesional

Uno de los grandes saltos está en la fidelidad visual. Nano Banana Pro permite combinar hasta 14 imágenes en una misma composición, manteniendo la coherencia de hasta cinco rostros distintos. Así, transformar un boceto en un producto final o convertir un plano en una estructura 3D fotorrealista se vuelve más sencillo.

A nivel profesional, incorpora controles creativos propios de un estudio: edición localizada ultra precisa, ajustes de cámara, cambios de iluminación, gradación de color y efectos avanzados como el clásico bokeh. El contenido puede exportarse en 2K y 4K, listo para impresión o publicaciones de alta calidad.

Un storyboard en blanco y negro que muestra diferentes tomas para una escena de una película a partir de una imagen.

Cómo probar Nano Banana Pro

Usuarios generales y estudiantes: Disponible globalmente en la app de Gemini. El plan gratuito incluye un cupo limitado y luego vuelve al Nano Banana original.

Google AI Plus, Pro y Ultra: Acceso ampliado a cuotas y funciones avanzadas.

Google Ads, Workspace (Presentaciones y Vids): Actualizado desde hoy para profesionales.

Desarrolladores: Disponible vía API de Gemini, Google AI Studio, Antigravity y Vertex AI.

Creativos: Integrado en Flow, la herramienta audiovisual con IA de Google.

Para reforzar la transparencia, todas las imágenes creadas con las herramientas de Google incluyen la marca de agua digital SynthID. Además, ahora cualquier usuario puede cargar una imagen en la app de Gemini y consultar si fue generada con IA. La función pronto llegará también a audio y video.