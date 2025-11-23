CFK denunció “un país endeudado e hipotecado”: “No estamos viviendo en una Argentina libre”

La ex presidenta Cristina Kirchner mandó un saludo a las mujeres que participan en Corrientes de la edición N° 38 del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, precisamente la última provincia que visitó antes de que la Corte dictara su prisión domiciliaria.

“La libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a contruir con su trabajo y esfuerzo”, expresó.

En su mensaje, Fernández de Kirchner sostuvo que “todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre: hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, y tampoco pueden decir lo mismo miles de jóvenes a los que han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentan en ningua parte”.

La provincia de Corrientes fue elegida este fin de semana como sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se celebra desde este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan” ante la urgencia en problemáticas como la explotación sexual y la violencia de género.

Así, desde ayer, y hasta mañana, se llevarán adelante tres jornadas de actividades con el objetivo de visibilizar las situaciones que atraviesa el colectivo y honrar la memoria de las víctimas de femicidas.