Las unidades que opera en el sur del Gran Buenos Aires y se encargan de conectar la zona de Avellaneda con localidades como Don Orione y San Francisco Solano, extendieron su recorrido hasta Burzaco.

Las empresas la Cía. de Ómnibus 25 de Mayo S.A. y Expreso Villa Galicia San José S. A. activaron esta semana cambios en el recorrido de la línea 293 de colectivos.

"Nuevo recorrido del 293, suponiendo que hacen el ramal x Araujo mientras que el x 25 de mayo queda para la 510 todavia", informó Formula Bondi en X (exTwitter).

¿Cuál es el recorrido de la línea 293?

Recorrido A

Ida a Barrio El Dorado: Desde Comisario Mayor Gutierrez y M. Lebensohn, por M. Lebensohn, Coronel M. Rosetti, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Avenida General Guemes, Crisólogo Larralde, General O’Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisólogo Larralde, General Pico, Avenida Mitre, Avenida Los Quilmes, Avenida Calchaqui, Avenida O. Smith, Avenida La Plata, Avenida O. Smith hasta Avenida Centenario.



Regreso a Avellaneda: Desde Avenida Centenario y Avenida O. Smith por O. Smith, Avenida La Plata, O. Smith, Avenida Calchaquí, Avenida Los Quilmes, Pilcomayo, Avenida Dardo Rocha, Avenida Mitre, Centenario Uruguayo, General Arreondo, Madariaga, Crisólogo Larralde, General O’Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisólogo Larralde, Avenida General Guemes, Avenida Belgrano, Coronel Lacarra, Mujeres Argentinas, Avenida Belgrano, Arenales, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Comisario Mayor Gutiérrez, Coronel Bosch hasta Estación Avellaneda.



Recorrido B

Ida a Barrio El Dorado: Desde Comisario Mayor Gutierrez y M. Lebensohn, por M. Lebensohn, Coronel M. Rosetti, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Italia, Avenida Mitre, Avenida Los Quilmes, Avenida Calchaquí, Avenida O. Smith, Avenida La Plata, Avenida O. Smith hasta Avenida Centenario.



Regreso a Avellaneda: Desde Avenida Centenario y Avenida O. Smith por O. Smith, Avenida La Plata, O. Smith, Avenida Calchaquí, Avenida Los Quilmes, Pilcomayo, Avenida Dardo Rocha, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Comisario Mayor Gutiérrez, Coronel Bosch hasta Estación Avellaneda.



Recorrido C

Ida a Barrio Don Orione: Desde Comisario Mayor Gutierrez y M. Lebensohn, por M. Lebensohn, Coronel M. Rosetti, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Avenida General Guemes, Crisologo Larralde, General O’Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisologo Larralde, Coronel Lynch, M. A. Mauriño, Zapiola, P. Enriquez, Avenida General Mosconi, Carlos Pellegrini, Barton, 12 de Octubre (Ruta Provincial Nº 49), Avenida General Mosconi (Ruta Provincial Nº 53), F. Amodeo, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Mendelevich, Avenida E. G. Hudson, Avenida Gobernador Monteverde Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4), Lacaze (Ruta Provincial Nº 4), Avenida Eva Perón, Rio Limay, Figueroa hasta Araujo.



Regreso a Avellaneda: Desde Araujo y Figueroa por Figueroa, Rio Iguazú, Avenida Eva Perón, Lacaze (Ruta Provincial Nº 4), Avenida Gobernador Monteverde Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4),Avenida E. G. Hudson, Mendelevich, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), F. Amodeo, Avenida General Mosconi (Ruta Provincial Nº 53), 12 de Octubre (Ruta Provincial Nº 49), Avenida General Mosconi, Carlos Pellegrini, Avenida General Mosconi, P. Enríquez, Zapiola, P. Enríquez, Ameghino, M. A. Mauriño, Coronel Lynch, General Arreondo, Madariaga, Crisologo Larralde, General O’ Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisologo Larralde, Avenida General Guemes, Avenida Belgrano, Coronel Lacarra, Mujeres Argentinas, Avenida Belgrano, Arenales, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Comisario Mayor Gutiérrez, Coronel Bosch hasta Estación Avellaneda.

Recorrido D

Ida a San Francisco Solano: Desde Comisario Mayor Gutierrez y M. Lebensohn, por M. Lebensohn, Coronel M. Rosetti, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Avenida General Guemes, Crisologo Larralde, General O’Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisologo Larralde, Coronel Lynch, M. A. Mauriño, Zapiola, P. Enriquez, Avenida General Mosconi, Carlos Pellegrini, Barton, 12 de Octubre (Ruta Provincial Nº 49), Avenida General Mosconi (Ruta Provincial Nº 53), F. Amodeo, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Mendelevich, Avenida E. G. Hudson hasta Avenida Gobernador Monteverde Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4).



Regreso a Avellaneda: DesdeAvenida Gobernador Monteverde Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4) y Avenida E. G. Hudson por Avenida E. G. Hudson, Mendelevich, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), F. Amodeo, Avenida General Mosconi (Ruta Provincial Nº 53), 12 de Octubre (Ruta Provincial Nº 49), Avenida General Mosconi, Carlos Pellegrini, Avenida General Mosconi, P. Enríquez, Zapiola, P. Enríquez, Ameghino, M. A. Mauriño, Coronel Lynch, General Arreondo, Madariaga, Crisologo Larralde, General O’ Higgins, Almirante Cordero, A. France, Crisologo Larralde, Avenida General Guemes, Avenida Belgrano, Coronel Lacarra, Mujeres Argentinas, Avenida Belgrano, Arenales, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Comisario Mayor Gutiérrez, Coronel Bosch hasta Estación Avellaneda.