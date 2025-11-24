Mejorá tu PC en este Black Friday: las ofertas de un gigante de la industria

Hay desde procesadores potentes para armar o actualizar una PC, hasta laptops livianas o listas para gaming.

El Black Friday se convirtió en uno de los mejores momentos del año para renovar tecnología con descuentos fuertes, y AMD llega a esta edición con un abanico de opciones para cada tipo de usuario. Desde procesadores potentes para armar o actualizar una PC, hasta laptops livianas o listas para gaming, la marca ofrece productos que combinan buen rendimiento, eficiencia y precios competitivos. Si querés aprovechar las ofertas para acertar con un regalo —o un autoregalo—, estas son las alternativas más destacadas.

La clave está en elegir equipos que no solo sumen potencia, sino que también aporten una experiencia de uso más cómoda y fluida. AMD apunta justamente a eso: productos que acompañan en el estudio, el trabajo, el gaming o la creatividad digital, sin necesidad de romper el presupuesto.

Componentes para actualizar tu PC de escritorio

Para quienes buscan mejorar su PC sin invertir en una GPU dedicada, los Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 8700G son dos opciones equilibradas: incluyen gráficos Radeon integrados y una arquitectura eficiente ideal para navegar, trabajar con varias apps o ver contenido multimedia sin tironeos.

Si el objetivo es jugar a máxima calidad, el Ryzen 7 9800X3D con tecnología 3D V-Cache más la Radeon RX 9070XT ofrece una experiencia sólida con tiempos de respuesta ultra rápidos. Un escalón arriba están los Ryzen 9 9900X3D y Ryzen 9 9950X3D, ambos con 16 núcleos optimizados para gaming competitivo y rendimiento extremo.

Para quienes se inician en edición de video, diseño o modelado 3D, la dupla Ryzen 5 9600 + Radeon RX 9060XT brinda una base excelente. Y si necesitás más potencia para cargas intensas, el Ryzen 7 9700X suma fluidez con sus 8 núcleos de alto rendimiento. En entornos profesionales, los Ryzen 9 9900X o 9950X combinados con la RX 9070XT garantizan multitarea avanzada y eficiencia en renderizados pesados.

Laptops con buen rendimiento y portabilidad

Para estudiar o trabajar todos los días, la Asus Vivobook con Ryzen 5 7520U destaca por su portabilidad y eficiencia, ideal para usuarios que están siempre en movimiento. Quienes necesitan un plus de potencia pueden optar por la Acer Aspire Lite con Ryzen 7 5700U, que incluye 16 GB de RAM y pantalla IPS, perfecta para multitarea y consumo de contenido.

En gaming, la Lenovo Legion con Ryzen 5 7435HS y RTX 4060 ofrece alto rendimiento para juegos exigentes. Otra alternativa equilibrada es la HP Pavilion con Ryzen 5 7520U, pensada para quienes quieren velocidad y buena autonomía en el uso diario.

Este Black Friday es una oportunidad ideal para dar el salto a una experiencia tecnológica superior. AMD tiene propuestas para todos los perfiles, siempre con potencia, innovación y confiabilidad. Elegí la que mejor se adapte a vos y aprovecha las ofertas.