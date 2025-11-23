Black Friday 2025 en Argentina: cuándo empieza, promociones y dónde comprar

El evento marca el inicio de compras navideñas.

El tradicional evento del Black Friday 2025 se realizará en Argentina a partir de este lunes 24 de noviembre, pese a que muchas marcas se sumarán desde el viernes 28 de noviembre y extenderán las promociones hasta el lunes 1 de diciembre.

Habrá ofertas en tecnología, turismo, moda y electrodomésticos, por lo que es una oportunidad para adelantar las compras de Navidad y obtener descuentos exclusivos.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday es un evento anual de descuentos y ofertas con origen en Estados Unidos. Durante la fecha se ofrecen grandes descuentos en productos de varias categorías.

De esta manera, el evento marca extraoficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas, se consolida año tras año como uno de los eventos de mayor volumen de ventas a nivel global. En la Argentina, el evento de descuentos masivos creció de manera sostenida desde la pandemia.

¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Argentina?

El evento empieza de manera oficial el viernes 28 de noviembre, pero marcas como Frávega o Mercado Libre se anticiparon al lunes 24. En la primera se invita a los usuarios a registrarse para recibir ofertas anticipadas en categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, herramientas, piletas-verano o juguetes.

La cadena tendrá ofertas y promociones en una amplia variedad de productos, tales como electrodomésticos, tecnología, celulares, televisores, muebles, aires acondicionados, ventiladores, piletas, bicicletas, herramientas, ente otros.

Las marcas confirmadas para el Black Friday 2025 en Argentina.

Para consultar todas las marcas participantes e ingresar a los sitios oficiales de la misma, se debe acceder primero a la web de blackfriday.com.ar. Allí se encuentra toda la información disponible sobre el evento para evitar caer en estafas.

Algunas de las empresas que participan son:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

LATAM

FOREO Sweden

Plataforma 10

JetSMART

Samsung

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

NH Hoteles

Lenovo

Almundo

¿Qué debo saber antes de comprar?

Las promociones pueden incluir descuentos importantes, que inician en el 20% y cuotas sin interés. Si bien el Black Friday es uno de los eventos de e-commerce más destacados, junto con el Hot Sale y el Cyber Monday en Argentina, hay que evaluar cada oferta antes de realizar la compra.

En las redes sociales y comunidades de compradores, varios usuarios advirtieron que ciertas tiendas aplican aumentos previos para luego mostrar “descuentos” que no son tan reales. Los expertos sugieren:

Comparar precios en distintas plataformas

Revisar el historial de valores del producto

Guardar los artículos favoritos con anticipación

Chequear costos de envío y políticas de devolución

De esta manera se evitan las compras innecesarias y se pueden aprovechar las verdaderas ofertas.