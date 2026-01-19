Su cúspide de 60 metros de altura garantiza el acceso a una de las vistas porteñas más imponentes.

La Ciudad de Buenos Aires publicó el cronograma oficial de visita a la Torre Monumental, el mirador de 360° construido en 1916.

Conocida como la Torre de los Ingleses y emplazada en el predio donde se hallaba la Usina de Gas de Retiro en el barrio de Retiro, su cúspide de 60 metros de altura garantiza el acceso a una de las vistas porteñas más imponentes.

¿Cómo es la Torre de los Ingleses, el mirador 360 de la Ciudad de Buenos Aires?

A lo largo del siglo XX, el monumento se convirtió en fiel testigo del desarrollo urbano y de las distintas oleadas inmigratorias, que transformaron a Retiro en una de las principales puertas de entrada a la Ciudad de Buenos Aires, a través de la estación Retiro del ferrocarril y del puerto.

Construida en 1916, la Torre Monumental estuvo clausurada hasta su reapertura en 2001, cuando comenzó a funcionar como Centro de Informes de Museos, orientando al público sobre la oferta de los distintos museos porteños, con un servicio de atención personalizada y profesional, entrega de folletería y una tienda de recuerdos.

Ubicado en la avenida Dr. José María Ramos Mejía al 1315 y con 60 metros de altura, su vista 360 permite ver el barrio de Retiro completo, la Plaza San Martín, el icónico edificio Kavanagh, las terminales de trenes y ómnibus, el Puerto de Buenos Aires, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata y el skyline porteño iluminado.

¿Cuándo se puede visitar la Torre de los Ingleses?

La visita a la Torre de los Ingleses

se encuentran disponibles de lunes a viernes de 10 a 17 h y los sábados y domingos y feriados de 10 a 18 h. El valor de la entrada asciende a $10.000 para el público general y $2.000 para residentes argentinos y/o extranjeros (con DNI).

Los miércoles la entrada es gratuita para jubilados y estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

¿Cuándo visitar la Torre de los Ingleses en fechas especiales de enero y febrero 2026?

Viernes 30 de enero y viernes 20 de febrero: 09.30 hrs. | Visita al reloj de la Torre Monumental

La actividad incluye subida al reloj de la torre y visita al mirador. Se recomienda utilizar un calzado cómodo.

La visita arranca puntual y se abona la entrada directamente en boletería de la Torre.

La inscripción comienza el viernes 23 de enero para la visita del 30 y el 13 de febrero para el 20.

Visita nocturna al mirador de la Torre de los Ingleses

Miércoles de enero: de 20 a 21.30 hrs

Inscripciones: www.eventbrite.com.ar