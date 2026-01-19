EN VIVO
Turismo

No es el Obelisco: cómo visitar el mirador 360° de la Ciudad de Buenos Aires

Emplazada en el predio donde se hallaba la Usina de Gas de Retiro en el barrio de Retiro, su cúspide de 60 metros de altura garantiza el acceso a una de las vistas porteñas más imponentes.

19 de enero, 2026 | 19.08

La Ciudad de Buenos Aires publicó el cronograma oficial de visita a la Torre Monumental, el mirador de 360° construido en 1916.

Conocida como la Torre de los Ingleses y emplazada en el predio donde se hallaba la Usina de Gas de Retiro en el barrio de Retiro, su cúspide de 60 metros de altura garantiza el acceso a una de las vistas porteñas más imponentes.

MÁS INFO

¿Cómo es la Torre de los Ingleses, el mirador 360 de la Ciudad de Buenos Aires?

A lo largo del siglo XX, el monumento se convirtió en fiel testigo del desarrollo urbano y de las distintas oleadas inmigratorias, que transformaron a Retiro en una de las principales puertas de entrada a la Ciudad de Buenos Aires, a través de la estación Retiro del ferrocarril y del puerto. 

Construida en 1916, la Torre Monumental estuvo clausurada hasta su reapertura en 2001, cuando comenzó a funcionar como Centro de Informes de Museos, orientando al público sobre la oferta de los distintos museos porteños, con un servicio de atención personalizada y profesional, entrega de folletería y una tienda de recuerdos.

Ubicado en la avenida Dr. José María Ramos Mejía al 1315 y con 60 metros de altura, su vista 360 permite ver el barrio de Retiro completo, la Plaza San Martín, el icónico edificio Kavanagh, las terminales de trenes y ómnibus, el Puerto de Buenos Aires, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata y el skyline porteño iluminado.

¿Cuándo se puede visitar la Torre de los Ingleses?

  • La visita a la Torre de los Ingleses se encuentran disponibles de lunes a viernes de 10 a 17 h y los sábados y domingos y feriados de 10 a 18 h.
  • El valor de la entrada asciende a $10.000 para el público general y $2.000 para residentes argentinos y/o extranjeros (con DNI).
  • Los miércoles la entrada es gratuita para jubilados y estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

¿Cuándo visitar la Torre de los Ingleses en fechas especiales de enero y febrero 2026?

Viernes 30 de enero y viernes 20 de febrero: 09.30 hrs. | Visita al reloj de la Torre Monumental

La actividad incluye subida al reloj de la torre y visita al mirador. Se recomienda utilizar un calzado cómodo.

La visita arranca puntual y se abona la entrada directamente en boletería de la Torre.

La inscripción comienza el viernes 23 de enero para la visita del 30 y el 13 de febrero para el 20.

Visita nocturna al mirador de la Torre de los Ingleses

Miércoles de enero: de 20 a 21.30 hrs

Inscripciones: www.eventbrite.com.ar

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas