El Festival de Doma y Folklore de Jesús María reprogramó shows suspendidos y armó una noche especial para este lunes 19 de enero.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó una jornada especial para el lunes 19 de enero, tras las suspensiones que provocaron las lluvias en días previos. La organización armó un “súper lunes” con una grilla reforzada que promete un cierre a pura música y baile. Para este día se sumaron los shows que no pudieron realizarse el jueves 15, como los de Paquito Ocaño y el Indio Lucio Rojas.

Además, se agregaron Los Nombradores del Alba, Gualicho y el DJ Fede Flores, integrando una propuesta variada que combina folklore y cuarteto. La noche del lunes 19 ya contaba con la presencia confirmada de artistas como Sergio Galleguillo, La Banda de Carlitos, Euge Quevedo y Damián Córdoba, quienes completan una jornada que promete ser una de las más convocantes del Festival de Jesús María.

Desde la organización aclararon que las entradas generales del martes 13 de enero mantienen su validez para ingresar al evento de este lunes. También se podrán comprar tickets en las boleterías del predio o a través del sitio oficial paseshow.com.ar, facilitando el acceso para quienes quieran sumarse. Con esta iniciativa, Jesús María busca compensar a su público tras los cambios en la programación por el mal tiempo y ofrecer una noche extra con una grilla de gran nivel artístico, ideal para quienes disfrutan de la música tradicional y la fiesta popular.

La programación del lunes con una grilla cargada:

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Damián Córdoba

Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Nombradores del Alba

Gualicho

DJ Fede Flores.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció una programación especial para este lunes 19 de enero.

Sorpresa en el Festival de Jesús María por el trago más vendido que rompió récords

En la séptima noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, la sangría granizada se transformó en la bebida más elegida por los asistentes, destacándose por su frescura y precio accesible. La demanda superó todas las expectativas de los vendedores al superar los 2000 vasos de 750 mililitros en una sola jornada, marcando un hito en la historia reciente del tradicional evento cultural.

Cecilia, quien administra uno de los puestos más concurridos del Festival de Jesús María, destacó ante un medio local: “Este año fue una locura, vendimos cantidades increíbles todas las noches”. Además, explicó que utilizaron máquinas que mantienen la bebida siempre fría, aunque admitió que la alta afluencia de público a veces les dificultó abastecer a tiempo.

“Trabajamos con máquinas que enfrían la bebida constantemente, pero la demanda fue tan alta que a veces no daban abasto”, comentó ante El Doce y reveló un momento particular entre risas: “Ayer tuvimos un cliente que pagó 20 sangrías, le fuimos marcando las crucecitas”. Esta sangría granizada se ofreció con la opción de combinarse con diferentes licores, lo que incentivó a los clientes a experimentar con nuevos sabores y regresar por más.