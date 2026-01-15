El anuncio urgente de Jesús María para el día que estará Milei: "No hay"

Javier Milei será parte de Jesús María 2026 este viernes 16 de enero.

Desde el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunciaron que las entradas para el viernes 16 de enero se encuentran completamente agotadas. La noticia generó gran repercusión entre el público, ya que se trata de una de la jornada para la que está prevista la visita del presidente Javier Milei al evento.

En el posteo se puede leer que ya no quedan entradas generales y tampoco las especiales para jubilados, las plateas y espacios VIP: "No hay disponibilidad", escribieron. Desde el Festival de Doma y Folklore de Jesús María también recomendaron a la gente que no compren reventas para evitar estafas y que, aquellos que tienen entrada, que vayan al recinto con tiempo para que el ingreso de todos se dé de manera ordenada y fluida.

El presidente Javier Milei confirmó su presencia en Jesús María y en los últimos días trascendieron precisiones sobre cómo será su paso por el evento. El mandatario asistirá al evento en la noche que tendrá como principal atractivo a El Chaqueño Palavecino.

Esta visita marcará el primer viaje de Milei al interior del país en lo que va de 2026 y coincidirá con la fecha que se anticipa como la más multitudinaria del festival. Hasta el momento no está previsto un encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien asistiría al evento durante el sábado o el domingo.

Campo de Jesús María.

Cómo ver la transmisión del Festival de Jesús María

La edición 2026 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con cobertura en vivo en múltiples plataformas, lo que permitirá seguir cada jornada tanto por televisión como a través de las redes sociales. Las presentaciones podrán verse en directo desde casa o en cualquier lugar mediante dispositivos móviles, a través de las siguientes opciones:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Grilla del Festival de Jesús María 2026

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: