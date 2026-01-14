Un niño se presentó en el Festival de Jesús María y generó una ovación.

La tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María dejó una escena que nadie esperaba y que terminó siendo uno de los momentos más celebrados del evento. Valentino, un joven bailarín oriundo de Tucumán, irrumpió en el escenario principal como invitado de Christian Herrera y se ganó, de inmediato, el aplauso unánime de todo el anfiteatro.

Desde que pisó el escenario José Hernández, el pequeño desplegó una energía arrolladora que capturó miradas y cámaras. El vínculo que se generó entre el pequeño bailarín, el músico y el público convirtió esa intervención en un instante único, de esos que quedan grabados en la memoria colectiva. No tardó en transformarse en uno de los episodios más recordados y comentados de la jornada.

Al compás del chamamé, se movió con naturalidad, simpatía y una frescura que contagió entusiasmo al público. Sin mostrar nervios frente a la dimensión del predio del Festival de Folklore, compartió escena con el artista y dejó en claro, paso a paso, que el talento puede brillar a cualquier edad.

La respuesta de la gente fue inmediata: palmas ininterrumpidas, gestos de emoción y un clima de festejo que envolvió todo el anfiteatro. La escena resumió a la perfección la esencia del festival, donde las raíces culturales se mezclan con la sensibilidad y el paso de la posta entre generaciones.

Quiénes tocan este miércoles 14 en Jesús María

Luego de la suspensión de la jornada anterior, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María retoma su actividad este miércoles 14 de enero, con una fuerte expectativa por parte del público. La noche promete una combinación de folklore, cuarteto y cumbia, y ya se conocen los detalles de la programación, los artistas que subirán al escenario y las opciones para seguir el evento en vivo por streaming.

Esta jornada corresponde a la sexta luna del festival y contará con la participación de figuras destacadas de la música popular argentina, abarcando distintos géneros y estilos. Según el cronograma oficial difundido por la organización, en la noche de hoy se presentarán: