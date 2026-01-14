Festival de Jesús María 2026: qué pasa con la entrada del martes 13 tras la cancelación del show.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María canceló su fecha del martes 13 de enero por la tarde y quienes ya tenían su entrada se preguntan qué pasará. Justo antes de que comenzara la sexta noche, la organización tomó la decisión de cancelar el evento por las condiciones climáticas.

Lamentablemente, las intensas lluvias no permitieron que el festival se llevara a cabo el martes. Finalmente, a las 20:15 se confirmó la cancelación de la noche que iban a protagonizar Sergio Galleguillo y la LBC con Euge Quevedo.

Tal como sucedió la primera noche del Jesús María, los organizadores dieron de baja la fecha y la pospusieron para el lunes 19. Además, explicaron durante una conferencia de prensa qué deben hacer las personas que ya tenían entrada.

Festival de Jesús María: qué pasa con la entrada del martes 13 de enero

Según la organización, "las entradas generales correspondientes al martes 13 de enero podrán utilizarse para ingresar el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19 de enero, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal”.

En cuanto a las plateas y espacios VIP para dicha fecha, se aclaró que "serán válidos únicamente para la jornada del lunes 19 de enero, presentándose directamente en los accesos correspondientes, sin necesidad de realizar gestiones previas”.

Quienes lo prefieran también podrán solicitar la devolución del dinero de sus entradas completando el formulario disponible en los canales oficiales del festival. Además, las entradas para la jornada del lunes 19 siguen a la venta en boleterías y online a través de Pase Show.

Las complicaciones por el clima

En los últimos días, Federico Zárate, intendente de Jesús María, habló en La Voz en Vivo sobre una nueva herramienta para prever cambios climáticos dentro del predio: una estación meteorológica donada por una empresa privada. “Con ello analizamos lo que pasa minuto a minuto para tomar la decisión correcta y que ponga en resguardo a los turistas y asistentes del festival”, explicó Zárate.

Cómo queda la grilla de artistas a partir de ahora