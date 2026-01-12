El Festival Jesús María y un importante anuncio junto al Chaqueño Palavecino: "Atenti todos".

A pocos días de su inicio, y tras un debut accidentado con dos fechas canceladas por la lluvia, el Festival Jesús María hizo un importante anuncio: rompió su propio récord en la edición 2026 y llamó la atención de sus seguidores. Precisamente, dieron a conocer que agotaron una de sus fechas más importantes por primera vez en esta edición.

La noticia trascendió a través de redes sociales, donde informaron que la fecha del viernes 16 de enero quedó completamente agotada. "Atenti todos: VIERNES 16 – ENTRADAS AGOTADAS", informó la cuenta oficial del festival en Instagram. Asimismo, sumaron: “No habrá venta, ni de manera online ni en las boleterías del Anfiteatro. Se recomienda no adquirir tickets por reventa para evitar posibles estafas”.

La razón detrás de este sold out es el Chaqueño Palavecino, quien es el artista principal de esa jornada. Sin embargo, el famoso cantante de folklore no será el único en subirse al escenario el último viernes del festival, sino que la grilla también está compuesta por El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La edición pasada del Festival de Jesús María fue la más convocante de toda su historia con 211 mil entradas vendidas, pero el objetivo es lograr superarlo este año. Por supuesto que, en este marco, el sold out es una gran noticia. Según estipulaciones, la actual edición vendió más de 110 mil tickets contabilizando las primeras cuatro noches y aquellos que fueron adquiridos de manera anticipada para el resto de los días.

Grilla del Jesús María 2026: quiénes cierran el Festival

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: