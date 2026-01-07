La decisión de Javier Milei que pone en alerta al folklore: "Jesús María".

El presidente Javier Milei viajará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para hacer presencia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de folklore más importantes del país. A qué artista irá a ver Milei y cuánto sale la entrada para ir al festival que concentra a algunos de los más artistas más conocidos de la música popular.

Milei viajará el día en que se presentará en el escenario el folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal. Además del famoso cantor, dirán presente los grupos El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Las entradas para el Festival Nacional de Doma y Folklore están entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados. El festival reúne no solo a amantes del folklore, sino también de la cumbia, el cuarteto y la balada.

La lista completa de artistas que se presentan en Jesús María 2026