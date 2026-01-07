El popular cantante Abel Pintos colaboró con el dúo “Roze” para el tema “Esperando por ti”.

El famoso cantante Abel Pintos sorprendió a todos sus fans y amantes del folklore por el anuncio de que colabora con un dúo de jóvenes bonaerenses en una nueva canción. Así lo confirmaron los integrantes de “Roze” en redes sociales y en las últimas horas compartieron un curioso video con el artista de bahiense donde se muestra como un “regalo” de los Reyes Magos. El tema se estrena hoy en las plataformas musicales y hay mucha expectativa.

“Los Reyes Magos nos trajeron un Abel Pintos y dicen que mañana a las 21 sale ‘Esperando por ti’”, escribieron Rocco Gang y Treze YT el último martes. Se trata de los cantantes del género urbano, oriundos de Parque Avellaneda. En el video que compartieron en Instagram se los ve preparando el pasto y las zapatillas para Melchor, Gaspar y Baltasar, cuando le piden la presencia del famoso compositor que al final del clip se muestra al borde de una pileta, recostado en una reposera.

La primera confirmación de la colaboración llegó a través de sus redes sociales con una foto en la que se puede ver a Rocco y Treze junto al artista bahiense, sellando un cruce que promete marcar un hito en la carrera de los jóvenes de 22 años. “2026 estábamos ‘Esperando por ti’…”, escribieron desde la cuenta oficial de ROZE. La publicación rápidamente se llenó de reacciones, tanto de fans como de los propios integrantes del dúo, que no ocultaron la emoción por este paso clave en su carrera.

Cabe recordar que ambos bonaerenses arrancaron su camino como artistas en 2017 bajo el nombre de Young Team, explorando diferentes géneros musicales hasta encontrar su verdadera pasión en la música urbana. Este nuevo anuncio llega tras lanzar “Si tú supieras”, un track junto a Salastkbron y DJ TAO, como adelanto de su esperado álbum debut "Tu vecino nos conoce".

Además, continúan firmes en el Top 50 de Spotify Argentina con “Tu jardín con enanitos” desde el día de su estreno, confirmando que cada lanzamiento se traduce en éxito. A la canción con Abel Pintos se le cuman otras colaboraciones estelares con artistas como La Joaqui, Luck Ra, Marama, Alan Gómez, DJ TAO, Perro Primo, L-Gante, Euge Quevedo, entre otros referentes del género, consolidando un recorrido que no deja de expandirse.

Cuándo sale la canción de Abel Pintos y Roze

De acuerdo al video programado en el canal oficial de YouTube de Roze, Esperando por Ti, la nueva colaboración del dúo con Abel Pintos estará disponible este miércoles 7 de enero a las 21.