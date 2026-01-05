Sele Vera y Abel Pintos destacaron un festival provincial de folklore en el marco del ciclo de streaming ¡FAlklore!

La Fiesta Provincial del Loro Barranquero, un evento cultural emblemático del norte neuquino, ganó protagonismo en la última edición del programa ¡FAlklore!, un ciclo musical conducido por Mex Urtizberea y Milo J que reúne a figuras nacionales del folklore argentino. En una mesa repleta de artistas consagrados, como Abel Pintos, Lázaro Caballero y la cantante patagónica Sele Vera, se resaltó la potencia cultural y la identidad que sostiene este festival que se realiza en Tricao Malal, poniendo a Neuquén en el centro de la escena musical nacional.

Como en cada episodio de ¡FAlklore!, se reunieron referentes de distintos géneros que reinterpretaron clásicos y compartieron vivencias relacionadas con las raíces populares. Además de los ya mencionados, participaron Rubén Rada, Soledad, Natalia Pastorutti, Sergio Galleguillo, Yamila Cafrune, Nahuel Pennisi y Lito Vitale, entre otros.

Lázaro Caballero, cantautor de chamamé oriundo de Formosa, recordó su experiencia en Tricao Malal con asombro: “Hoy el chamamé está muy fuerte en todo el país. A mí me sorprendió cuando fuimos a cantar a Tricao Malal, nunca pensé ir a cantar tan al norte de Neuquén”. El músico destacó la conexión del público con el género: “Empezamos a hacer chamamé y no podía creer cómo la gente bailaba, cómo lo disfrutaba y lo vivía igual que en Corrientes”, subrayó, mostrando la apropiación popular de esta música en una región con otras tradiciones folklóricas.

Por su parte, Abel Pintos compartió una de las imágenes más impresionantes del festival: “Vos llegás ahí y preguntás por qué el festival del loro. Te dicen que esperes hasta las seis o siete de la tarde, y a esa hora se cubre el cielo. Es increíble”, relató, en referencia al fenómeno natural que le da nombre al evento y que fascina a locales y visitantes. Y desde Bariloche, Sele Vera aportó la mirada patagónica en la mesa, recordando sus comienzos y el vínculo entre el sur argentino y el chamamé: “Arranqué muy chica, tenía 15 o 16 años. Siempre me preguntaban por qué chamamé, como si fuera solo de Corrientes”.

Sele Vera y Euge Quevedo en el programa ¡FAlklore!

Detalles de la Fista del Loro Barranquero

La cantante explicó que en la Patagonia también existe una fuerte tradición campera: “Allá tenemos las bailantas camperas, vienen paisanos de estancias, puestos y parajes lejanísimos. Neuquén es enorme, con mucha gente de campo que adoptó lo campero como forma de vida”. En ese sentido, definió su estilo como “un chamamé muy reversionado”, que dialoga con las tradiciones rurales de la Patagonia, aportando una nueva voz al género.

La Fiesta Provincial del Loro Barranquero se realiza cada verano y combina cultura, tradición y naturaleza. Su nombre proviene de un fenómeno único: al atardecer, bandadas de loros barranqueros cubren el cielo, creando una postal inconfundible que atrae a miles de personas. La 26ª edición del festival está programada del 13 al 15 de febrero de 2026, y ofrecerá jineteadas, música folklórica, bailes populares, comidas típicas, desfile gaucho y destrezas criollas, consolidándose como una cita clave para celebrar y preservar las tradiciones del norte neuquino.