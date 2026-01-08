Jesús María: qué pasa con los artistas que iban a cantar el viernes

La primera noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María de este jueves 8 de enero fue cancelada por el clima adverso en Córdoba. Conocé qué pasará con los shows que se iban a realizar esta noche.

"La seguridad de nuestro público y de todos los que forman parte del Festival es nuestra prioridad absoluta. Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy queda suspendida", anunció la organización del evento.

Cancelaron la primera noche del Jesús María: qué pasa con los espectáculos

La organización del festival señaló que el desfile de Unión de Pueblos, el acto inaugural con los abanderados y la participación de Destino San Javier, pensadas originalmente para este jueves, se reprograma para el viernes 9. Sin embargo, las montas especiales y el resto de los números artísticos -como Jairo, Nati Pastorutti, Los Nombradores del Alba y Damián Córdoba, entre otros- quedaron suspendidas.

Qué pasará con las entradas que eran para este jueves 8

Las entradas para este jueves 8 de enero no servirán para otras fechas del Jesús María. Sin embargo, el público puede devolverlas y recibir un reintegro del dinero. La devolución dependerá del medio de pago y el canal de compra.

Cómo pedir el reintegro de las entradas del Jesús María