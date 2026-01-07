Javier Milei pospondrá su viaje a Córdoba. Si bien estaba previsto que el Presidente visite la provincia mediterránea esta semana, lo hará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para participar del Festival de Jesús María.

El mandatario tenía intenciones de participar esta semana en la apertura del evento, pero finalmente lo hará el viernes próximo en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal. También se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Quien asistió a la edición 2024 y 2025 del festival de folklore fue Victoria Villarruel. Sin embargo, la Vicepresidenta no asistirá, según confiaron a El Destape fuentes del entorno de la titular del Senado.

El Presidente había adelantado a través de su cuenta de X que Córdoba iba a ser la primera escala de sus recorridas en el 2026, junto con la provincia de Buenos Aires. Los hermanos Javier y Karina Milei habían asistido después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales.

En la bajada, del denominado "Tour de la Gratitud", los Milei recorrieron Córdoba capital en diciembre, junto al jefe de la bancada de LLA en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, y el diputado nacional Gonzalo Roca. La provincia mediterránea fue uno de los bastiones electorales de LLA en 2023 y 2025.

Este jueves a la mañana, el Presidente recibirá en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras el viaje a Córdoba, Milei partirá al foro de Davos.

Milei en Davos: respaldo a Trump por Venezuela y “defensa” del mundo occidental

Milei viajará a Suiza para participar del Foro Económico de Davos, que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. En ese escenario, el mandatario presentará un discurso que reforzará su respaldo al presidente Donald Trump, especialmente respecto de su accionar en Venezuela, y la defensa del mundo occidental frente a los desafíos globales.

El Presidente, que arribará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno; también pondrá énfasis en la "defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista”, y buscará proyectar a Argentina como un referente de ideas libertarias en la escena internacional, indicaron fuentes oficiales.

Además, Milei reafirmará su intención de concretar una cumbre regional de líderes de derecha, con la participación de referentes como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú), fortaleciendo lazos políticos con expresiones afines en la región.