Pre Cosquín 2026: estos son los finalistas de la quinta ronda.

En la décima jornada de la 54° edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín tuvo lugar la quinta ronda, que ya tiene sus finalistas para la final que se llevará a cabo el 17 y 18 de enero. Sus participantes buscan un lugar en el Festival Nacional de Folklore, que este año se celebrará entre el 24 de enero y el 1ro de febrero. A continuación, uno por uno, los finalistas de la quinta ronda del Pre Cosquín 2026.

Finalistas de la quinta ronda del Pre Cosquín: quiénes son

Tras la décima jornada del Pre Cosquín se conocieron los nombres de los finalistas de la quinta ronda, que pelearán por su lugar en el Festival Nacional de Folklore. A continuación el listado completo:

Solista Vocal

Pablo Sánchez – Sede Merlo (Bs. As.)

Laureano Ulloa – Sede Puerto Pirámides (Chubut)

Valentina Da Silva Alves – Sede Rosario (Santa Fe)

Milena Navarro Pajón – Sede Zárate (Bs. As.)

Dúo Vocal

Dúo Tacuara – Sede Rosario (Santa Fe)

Conjunto vocal

Trío Río Negro – Sede Choele Choel (Río Negro)

Solista Instrumental

Daniel Moreyra – Sede Pirané (Formosa)

Andrés Rivarola – Sede Santa Rosa de Calamuchita (Cba.)

Conjunto Instrumental

Medianoche Tango – Sede Santa Rosa de Calamuchita (Cba.)

Flammarion – Sede Rosario (Santa Fe)

Pueblo – Sede Choele Choel (Río Negro)

Canción inédita

"Cruzando con temporal" – Sede Rosario (Santa Fe)

"Caviahue" – Sede Choele Choel (Río Negro)

"Despunta un grito" – Sede Merlo (Bs. As.)

Solista de Malambo Femenino

Milena Barrios – Sede Merlo (Bs. As.)

Magalí Mereles – Sede Pirané (Formosa)

Solista de Malambo Masculino

Alexis Logiudice – Sede Godoy Cruz (Mendoza)

Conjunto de Malambo

Del Mismo Campo – Sede Merlo (Bs. As.)

Pareja de Baile Tradicional

Ortiz-Casarosa – Sede Puerto Pirámides (Chubut)

Sesto-Huetagoyena – Sede Godoy Cruz (Mendoza)

Pareja de Baile Estilizado

Alvero-Barraza – Sede Merlo (Bs. As.)

Conjunto de Baile Folklórico

Huentota – Sede Godoy Cruz (Mendoza)

Compañía Mujeres Folklóricas Valkirias – Sede San Martín (Bs. As.)

Las rondas preeliminares se van a desarrollar entre el 3 y el 16 de enero, las cuales duran dos días cada una. En esas fechas, las delegaciones de las distintas sedes se subirán al escenario para mostrarse ante el jurado y buscar un lugar en la siguiente etapa. Las noches clave, donde se define todo, serán el 17 y 18 de enero, cuando se lleven a cabo las finales.

Novedades del Pre Cosquín 2026: noche de gala y más

Una de las grandes novedades de esta edición será la noche de gala con los ganadores, que se hará el lunes 19 de enero. La entrada será libre y gratuita, y cada artista, dúo o grupo ofrecerá un show completo frente al público, quedando consagrados pocos días antes del arranque del festival. Además, esa misma noche se inaugurará La Próspero, la nueva terraza gastronómica, una de las apuestas más fuertes de esta edición.