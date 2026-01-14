Cosquín 2026: grilla, entradas y uno por uno artistas que tocan cada día

El festival Cosquín, uno de los más importantes de la escena folklórica nacional, tendrá lugar entre el 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina. A tan solo unos días de que suceda, te traemos la grilla completa de los artistas que formarán parte junto a las fechas de sus shows, al mismo tiempo que te hablamos sobre las entradas, sus precios y dónde comprarlas.
Grilla Cosquín 2026: qué artistas tocan y cuándo
Cosquín 2026 comenzará el 24 de enero con la Primera Luna, en la que se podrá disfrutar de grandes artistas como Jairo y Jorge Rojas. A lo largo de una semana, hasta el 1 de febrero, el Festival Nacional de Folklore brillará con lo mejor de esta música popular. A continuación te compartimos la grilla completa de la 66° edición:
Primera Luna: sábado 24 de enero
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna: domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna: lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna: martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna: miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma–Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna: jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna: viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna: sábado 31 de enero
- “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad — 30 años
- Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna: domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
- Entrega de premios
Entradas Cosquín 2026: precios y dónde comprarlas
Las entradas para el Cosquín 2026 se pueden comprar a través de Autoentrada. Las mismas van desde $30.800, dependiendo la Luna. Asimismo, menores abonan desde 6 años y las personas con discapacidad tienen las filas 1 a 5 del Sector D reservadas. A continuación te compartimos los precios por Luna:
- Primera $35.200
- Segunda $41.800
- Tercera $35.200
- Cuarta $30.800
- Quinta $35.200
- Sexta $30.800
- Séptima $30.800
- Octava $35.200
- Novena $41.800