Cosquín 2026: grilla, entradas y uno por uno artistas que tocan cada día

Cosquín se acerca y nosotros te compartimos todo lo que hay que saber sobre sus artistas, grilla y entradas.

14 de enero, 2026 | 12.02

El festival Cosquín, uno de los más importantes de la escena folklórica nacional, tendrá lugar entre el 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina. A tan solo unos días de que suceda, te traemos la grilla completa de los artistas que formarán parte junto a las fechas de sus shows, al mismo tiempo que te hablamos sobre las entradas, sus precios y dónde comprarlas.

Grilla Cosquín 2026: qué artistas tocan y cuándo

Cosquín 2026 comenzará el 24 de enero con la Primera Luna, en la que se podrá disfrutar de grandes artistas como Jairo y Jorge Rojas. A lo largo de una semana, hasta el 1 de febrero, el Festival Nacional de Folklore brillará con lo mejor de esta música popular. A continuación te compartimos la grilla completa de la 66° edición:

El festival Cosquín comenzará el 24 de enero y durará hasta el 1ro de febrero.

Primera Luna: sábado 24 de enero

  • Christian Herrera (Consagración 2025)
  • Jairo
  • Los Manseros Santiagueños
  • Susana Baca
  • Horacio Banegas
  • Mati Rojas
  • Emanuel Ayala (Revelación 2025)
  • Jorge Rojas
  • Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna: domingo 25 de enero

  • Dúo Coplanacu
  • Nahuel Pennisi
  • Flor Castro
  • Raly Barrionuevo
  • Paola Bernal
  • Facundo Toro
  • Cazzu
  • Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Tercera Luna: lunes 26 de enero

  • Ahyre
  • Luciana Jury
  • Guitarreros
  • Duratierra
  • Lucía Ceresani
  • Cristian Capurelli
  • Abel Pintos
  • Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna: martes 27 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Mariana Carrizo
  • Orellana Lucca
  • La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
  • Paquito Ocaño
  • Micaela Chauque
  • Yoel Hernández
  • Lucio “El Indio” Rojas
  • Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna: miércoles 28 de enero

  • Leandro Lovato
  • La Callejera
  • Silvia Lallana
  • Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
  • Dúo Palma–Sandoval
  • Ariel Ardit
  • Lucio Taragno
  • Luciano Pereyra
  • Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Sexta Luna: jueves 29 de enero

  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Yamila Cafrune
  • Homenaje a Musha Carabajal
  • Lautaro Rojas
  • Bruno Arias
  • Ceibo
  • Los Tekis
  • Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna: viernes 30 de enero

  • Juan Fuentes
  • José Luis Aguirre
  • El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
  • Nati Pastorutti
  • Emiliano Zerbini
  • Juanjo Abregú
  • Adriana Rojas
  • Chaqueño Palavecino
  • Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna: sábado 31 de enero

  • “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
  • Suna Rocha
  • Juan Iñaki
  • Yamila Aguado (Revelación 2025)
  • Pablo Lozano
  • Adrián Maggi
  • Soledad — 30 años
  • Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna: domingo 1 de febrero

  • Peteco Carabajal
  • Campedrinos
  • Teresa Parodi
  • Cuti y Roberto Carabajal
  • Maggie Cullen
  • Gauchos of the Pampa
  • Milo J
  • Entrega de premios

Entradas Cosquín 2026: precios y dónde comprarlas

Las entradas para el Cosquín 2026 se pueden comprar a través de Autoentrada. Las mismas van desde $30.800, dependiendo la Luna. Asimismo, menores abonan desde 6 años y las personas con discapacidad tienen las filas 1 a 5 del Sector D reservadas. A continuación te compartimos los precios por Luna:

  • Primera $35.200
  • Segunda $41.800
  • Tercera $35.200
  • Cuarta $30.800
  • Quinta $35.200
  • Sexta $30.800
  • Séptima $30.800
  • Octava $35.200
  • Novena $41.800
