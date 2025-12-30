Los Nocheros volverán al Festival Nacional de Folklore de Cosquín para presentarse en la Sexta Luna, el jueves 29 de enero de 2026.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín es considerado como uno de los más importantes dedicado al género musical argentino y se realiza en la ciudad homónima de la provincia de Córdoba. A menos de un mes de la edición 66, los integrantes de Los Nocheros compartieron una importante reflexión para los nuevos artistas y recordaron cómo vivieron su primera experiencia en la tradicional Plaza Próspero Molina.

“El músico nuevo tiene que ir a Cosquín”, comenzó Álvaro Teruel, en un video que compartió la banda salteña en las redes sociales. Luego, Mario Teruel explicó: “Yo creo que tiene que ir a Cosquín a ver cómo es Cosquín. No, al escenario. El escenario, eso ya viene con el tiempo”. “Claro, como una experiencia”, completó Rubén Ehizaguirre. Cabe recordar, como bien señalan los organizadores del evento, que durante nueve lunas coscoinas, se reúnen a los grandes referentes de la música popular, donde se visibilizan los nuevos talentos y se mantiene vivas las tradiciones.

“Con el ‘Kike’, con ‘El Pala’ (Enrique Aguilera) fue la primera vez que fui al Cosquín”, rememoró Mario Teruel y sorprendió a todos cuando comentó: “Qué agrandado que íbamos. Obviamente, hemos perdido como la guerra”. Sin embargo, el conjunto de artistas salteños volvieron y en 1994 irrumpieron para obtener la consagración. “Es como que ahí te enterás, no es una escuelita”, consideró el Nochero más jóven, quien se sumó a la formación en 2005 ante la salida de Jorge Rojas.

Finalmente, Rubén completó sobre la relevancia del Cosquín para los artistas en formación “Se mezcla todo. Y no es únicamente la peña o el río, hay un montón de juntaderos que se arma en todos lados. Va a andar caminando por ahí y escuchas que están cantando. La experiencia tenés que hacerla, sí o sí”.

Los Nocheros brillaron en la Plaza Próspero Molina durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025.

Como bien se informó, Los Nocheros estarán en el próximo Festival Nacional de Folklore de Cosquín, actuando en la Sexta Luna, el jueves 29 de enero de 2026, junto a Los Tekis, Destino San Javier, Las Voces de Orán y Yamila Cafrune, Bruno Arias, Ceibo y un homenaje a Musha Carabajal, como parte de la grilla principal de este tradicional evento que se celebra del 24 de enero al 1 de febrero en el corazón del Valle de Punilla.

Furor en el folklore por el Cosquín 2026: invitados especiales sorpresa

En lo artístico, la gran novedad es la aparición de Milo J, el joven de 18 años que generó gran impacto con el proyecto FAlklore! junto a Mex Urtizberea y su elogiado disco La vida era más corta. Su presentación en la novena luna será la primera luego de sus dos shows agotados en el estadio Vélez Sarsfield, marcando un cruce generacional inédito en el Atahualpa Yupanqui.

Otro de los momentos más esperados será la celebración de los 30 años de Soledad Pastorutti en el escenario, un hito que evoca aquella consagración de 1996. La cantante de Arequito, presente en el lanzamiento en Rosario, anticipó que prepara un festejo especial para su show, programado para la octava luna, el 31 de enero. Además, se destaca el reencuentro con Luciano Pereyra en la quinta luna, ausente en Cosquín desde 2022.

Cómo comprar entradas para el Cosquín 2026

Las ubicaciones se pueden adquirir a través del sitio autoentrada.com. La venta se realizará de la siguiente manera:

Venta General: Con todas las tarjetas y medios de pago. Se mantiene la promoción en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Bancor .

Con todas las tarjetas y medios de pago. Se mantiene la promoción en . Menores: Abonan entrada desde los 6 años cumplidos . Hasta los 5 años cumplidos no abonan entrada, siempre que no ocupen butaca. Se solicitará DNI al ingreso.

Abonan entrada desde los . Hasta los 5 años cumplidos no abonan entrada, siempre que no ocupen butaca. Se solicitará DNI al ingreso. Personas con Discapacidad: Las filas 1, 2, 3, 4 y 5 del Sector D están reservadas.

Precios por luna (precio final con cargo de servicio):