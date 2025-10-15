Soledad Pastorutti festejó sus 45 años ante un Gran Rex completo a pocos meses de cumplir 30 años de carrera, desde su debut que revolucionó al folklore en general y al Festival de Cosquín en particular. Sin embargo, ese escenario porteño también fue lugar para un momento único que vivió la artista de Arequito: cantar con Diego Maradona a su lado.

En la previa de su show “Simplemente Soledad”, dentro del teatro Gran Rex, Soledad Pastorutti brindó una entrevista y repasó: “Estamos festejando el camino a los 30 años que se va a empezar a cumplir en Cosquín del verano que viene ahora. Festejo mis 30 años desde que la gente me conoció masivamente en Cosquín, y creo que va a ser un Cosquín muy especial, va a ser un verano muy especial. Después se viene Lollapalooza, que es por primera vez un artista de folklore, va a hacer un Lollapalooza. Y después, bueno, va a haber muchas cosas más”.

Allí, en una entrevista para el programa Morfi recordó que en el Gran Rex le dedicó la canción “Brindis”: “Me parece re loco, se lo canté al Diego en este lugar. Esto es un foso y acá cantamos el tema. El Diego estaba de aquel lado, creo. Yo estaba acá, sentaditos los dos”. “Le había dado la segunda fila, para que esté tranquilo y la gente no paraba de saludarlo y digo ‘vení arriba del escenario’, estuvo todo el show arriba del escenario y estas cosas de la vida, casualidades, que le canté esta canción que no la conocía nadie en ese momento”, agregó La Sole.

“Hoy es un mega hit que le agradezco a Afo Verde que me regaló”, apuntó sobre el tema y explicó: “La hizo Afo y además me la hizo a mí, o sea, me la hizo inspirado en mi historia, en mi vida, mi carrera, bueno, en todo lo que habíamos vivido. Eran los primeros 10 años de carrera y ya estamos cumpliendo 30. Yo no lo puedo creer. Y me siento más joven que aquellos años”.

La Sole junto a El Diego en el Teatro Gran Rex hace 20 años.

La noche que La Sole brilló para Diego Maradona

“Esa noche el Diego estaba encendido, o sea, nos contó muchas anécdotas. Fue de esas noches que uno va a guardar para toda la vida en el corazón”, reveló la cantante y planteó: “Yo nunca pensé que la música, que esta locura que mi viejo tuvo alguna vez con sus dos nenitas que cantan. Él un día dijo ‘Ah, yo tengo dos nanitas que cantan’. Las llevó por todos lados y de repente, no sé, le terminé cantando al Diego, a Lionel Messi, revoleando el poncho, generando una revolución”.

“Canté, conversé de Mercedes Sosa, con Horacio Guaraní, con el Nano Serrat en este programa, que fue de los regalos más hermosos que tuve en mi vida. Y bueno, y ahora también soy parte de la tele a través de La Voz, o sea, la música me ha llevado por un montón de lugares y estoy feliz”, completó la artista santafesina.