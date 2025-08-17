Soledad Pastorutti perdió un juego en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti participó de un juego propuesto por la host de redes de La Voz Argentina, Sofi Martínez, y así protagonizó un momento de bronca. La jurado del show de Telefe se sometió a una dinámica en la que estuvo a punto de ganar pero no lo logró.

En muchas entrevistas que dio a lo largo de sus casi treinta años de carrera, Soledad Pastorutti contó que tiene un espíritu muy competitivo y lo demostró en el reciente juego para las redes de La Voz Argentina al que se animó. La propuesta se basó en que debía responder una serie de preguntas sin decir las palabras "sí" ni "no".

La cantante de hits del folklore como Entre a mi Pago sin Golpear y A Don Ata respondió preguntas de la índole de "¿Creés que tu equipo es el mejor?" o "¿Sos buena cocinando?" con ingeniosas respuestas sin utilizar las palabras prohibidas, pero fue hacia el final del juego cuando la distracción la traicionó y perdió. "Pero la puta madre", soltó entre risas Soledad Pastorutti, que estaba muy enfocada en ganar la propuesta de La Voz Argentina.

Los comentarios al posteo se llenaron de mensajes de apoyo a Soledad Pastorutti, que destacaban su buena onda. "Te amo Sole sos lo mas! Te re entiendo re difícil, yo hubiera perdido porque cuando se va poniendo difícil ya no se que decir", "Jaja se pasa la Sole" y "Sos tan sensible, tus gestos cuando escuchas a los competidores hablan por vos, me emoción cuando se te caen lágrimas" fueron algunos de ellos.

Las sentidas palabras de Soledad Pastorutti a su hermana Natalia

"Hoy es el cumple de la Pastorutti menor, la que Reina! Felicidades hermana y que la vida y la música siempre nos encuentren juntas, llenas de amor y pasión!!! Lo mejor para vos! Te amo", escribió Soledad Pastorutti en el pie de foto de su posteo en Instagram dedicado a su hermana Natalia, con quien compartió escenarios a lo largo de toda su carrera artística.

Varias figuras de la música respondieron al posteo con felicidades a Natalia, como Yamila Cafrune, Marcela Morelo y Diego Topa. "Feliz cumple preciosa Niña! Que la vida siga dándote cosas lindas, salud, música y mucho amor", "Feliz cumpleaños Nati abrazo gigante" y "Feliz cumple Nati, sos lo más", escribieron respectivamente.