El clásico de los 90 que cuenta con un elenco de grandes y puede verse en Netflix

Estrenada en 1996 y con un reparto de grandes miembros del Star system de Hollywood, Tiempo de matar se mantiene como un verdadero clásico de los 90 que aún atrapa.

Dirigida por Joel Schumacher y disponible en Netflix, se la considera como una de las películas judiciales más intensas y emocionalmente del cine contemporáneo. Basada en la primera novela de John Grisham, la historia combina el suspenso de un proceso de alto perfil con un retrato descarnado de las tensiones raciales en el sur de Estados Unidos, particularmente en Misisipi, un territorio donde la desigualdad y la violencia racial dejaron cicatrices profundas.

¿De qué se trata Tiempo de matar?

La trama gira en torno a Carl Lee Hailey, intepratado por Samuel L. Jackson, un padre afroamericano que decide tomar la justicia por mano propia luego de que su hija de diez años fuera brutalmente abusada por dos hombres blancos. Tras asesinar a los agresores, queda a merced de un sistema judicial dominado por prejuicios históricos, y enfrenta la posibilidad de recibir la pena de muerte.

La historia se desarrolla en un contexto marcado por el odio racial, la segregación y la omnipresente amenaza del Ku Klux Klan, su destino se convierte en el epicentro de un conflicto que desgarra a toda la comunidad.

El encargado de su defensa es Jake Brigance, un joven abogado blanco cuya determinación se pone a prueba a medida que el caso avanza. Encarnado en Matthew McConaughey, no solo enfrenta la presión del sistema y de la opinión pública, sino que también debe lidiar con el hostigamiento de la organización criminal, que intenta intimidarlo para que abandone el caso. A su lado aparece Ellen Roark, una brillante estudiante de Derecho que, con su idealismo y valentía, se convierte en una pieza clave para la estrategia legal.

"Tiempo de matar me absorbió y las actuaciones me parecieron fuertes y convincentes. Esta es la mejor de las versiones cinematográficas de las novelas de Grisham, creo, y ha sido dirigida con habilidad por Joel Schumacher", destacó el crítico de cine Roger Ebert en Chicago Sun-Times.

Ficha técnica de Tiempo de matar