Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 24 al domingo 30 de noviembre 2025

Esta semana en Netflix hay una mezcla de tensiones políticas, dramas judiciales, historias reales conmovedoras y ficciones intensas dando vueltas entre lo más recomendado para ver. Te compartimos cinco películas y cinco series destacadas para planear tus espacios de entretenimiento.
Películas recomendadas en Netflix
-
Mango. Esta película danesa dirigida por Mehdi Avaz cuenta la historia de Lærke, una hotelera ambiciosa que viaja con su hija a una finca de mangos en Málaga, donde conocerá a Alex, un granjero marcado por una tragedia personal. Netflix describe la trama como un drama romántico con matices familiares, profesionalismo y segundas oportunidades.
-
Pequeños secretos. Es un thriller policial oscuro donde policías obsesionados, un sospechoso inquietante y secretos del pasado se combinan en una investigación tensa marcada por las actuaciones poderosas de Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto.
-
Una casa de dinamita. Estrenada recientemente, este thriller político y apocalíptico dirigido por Kathryn Bigelow muestra una crisis nuclear: un misil sin identificar es lanzado contra Estados Unidos, y desde la Casa Blanca, las agencias de inteligencia y el mando militar se disparan en una carrera contrarreloj para responder.
-
Tiempo de matar. Un clásico judicial de 1996, basado en la novela de John Grisham. La película relata cómo Carl Lee, un padre afroamericano, decide tomarse la justicia por su propia mano después de que dos hombres blancos violan brutalmente a su hija.
-
La mujer de la fila. Protagonizada por Natalia Oreiro, esta película argentina-española se inspira en la vida real de Andrea Casamento, cuya lucha por su hijo encarcelado injustamente la llevó a convertirse en activista. Es un drama potente en el que Andrea descubre la burocracia del sistema penal, forma vínculo con otras madres, atraviesa la culpa, la resistencia y la solidaridad.
Series recomendadas en Netflix
-
La bestia en mí. La química dramática entre Claire Danes y Matthew Rhys sostiene un relato íntimo sobre el desgaste emocional, la desconfianza y las heridas invisibles que se acumulan en una pareja. La serie explora cómo el miedo, el silencio y la necesidad de protección pueden transformarse en pesos insoportables cuando la vida se vuelve impredecible.
-
Stranger Things. La gran apuesta nostálgica de Netflix es imperdible: combinando ciencia ficción, horror y lazos entre amigos adolescentes, cada temporada renueva su encanto con nuevas amenazas sobrenaturales y exploraciones emocionales. Su vigencia está asegurada por su reparto carismático y relevo generacional.
-
50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa. Este documental seriado se adentra en la muerte de Fernando Báez Sosa, asesinato que conmovió a Argentina. Netflix en su ficha oficial describe cómo la miniserie reconstruye los hechos a partir de testimonios, imágenes inéditas y el juicio a los rugbiers implicados.
-
El cuco de cristal. Serie española de suspenso que mezcla secretos familiares, desapariciones y engaños. Con ritmo creciente, revela cómo la verdad corroe vínculos y deja al descubierto ambiciones ocultas y traiciones inesperadas.
-
Tú siempre estuviste ahí. Tenso thriller surcoreano sobre dos amigas que, atrapadas en violencia doméstica, planifican una liberación extrema que revela trauma, valentía y consecuencias irreversibles.