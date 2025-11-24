Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 24 al domingo 30 de noviembre 2025

Esta semana en Netflix hay una mezcla de tensiones políticas, dramas judiciales, historias reales conmovedoras y ficciones intensas dando vueltas entre lo más recomendado para ver. Te compartimos cinco películas y cinco series destacadas para planear tus espacios de entretenimiento.

Mango. Esta película danesa dirigida por Mehdi Avaz cuenta la historia de Lærke, una hotelera ambiciosa que viaja con su hija a una finca de mangos en Málaga, donde conocerá a Alex, un granjero marcado por una tragedia personal. Netflix describe la trama como un drama romántico con matices familiares, profesionalismo y segundas oportunidades.

Pequeños secretos. Es un thriller policial oscuro donde policías obsesionados, un sospechoso inquietante y secretos del pasado se combinan en una investigación tensa marcada por las actuaciones poderosas de Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto.

Una casa de dinamita. Estrenada recientemente, este thriller político y apocalíptico dirigido por Kathryn Bigelow muestra una crisis nuclear: un misil sin identificar es lanzado contra Estados Unidos, y desde la Casa Blanca, las agencias de inteligencia y el mando militar se disparan en una carrera contrarreloj para responder.

Tiempo de matar. Un clásico judicial de 1996, basado en la novela de John Grisham. La película relata cómo Carl Lee, un padre afroamericano, decide tomarse la justicia por su propia mano después de que dos hombres blancos violan brutalmente a su hija.