Estrenos Disney+ en noviembre 2025: las películas y series que llegan

El catálogo de Disney+ para noviembre 2025.

El mes de noviembre de 2025 llega cargado para Disney+: la plataforma combina series originales, películas festivas, documentales íntimos y thrillers psicológicos. El objetivo es que haya entretenimiento ligero y temáticas más densas, en un calendario escalonado que invita a maratonear. Entre los lanzamientos figuran la serie Todas las de la ley, la película navideña A Very Jonas Christmas Movie, y el documental Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar.

Póster de "Los 4 Fantásticos: primeros pasos".

Los títulos más esperados en Disney+

Todas las de la ley (4 de noviembre). Creada por Ryan Murphy (responsable de series como American Horror Story), esta nueva ficción se centra en una abogada de divorcios exitosa que dirige un bufete compuesto únicamente por mujeres, y se enfrenta a casos mediáticos, retos de género y poder. El elenco incluye a Sarah Paulson, Naomi Watts y Glenn Close. Un estreno que promete combinación de estilo Murphy (drama e ironía) y reflexión sobre roles profesionales femeninos.

Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar (7 de noviembre). Este documental ofrece un vistazo detrás de cámaras de la saga Avatar: La forma del agua y adelantos de la próxima entrega, con la participación de James Cameron, Sam Worthington y Zoe Saldaña. Para los fans de lo épico, la ciencia ficción y la producción cinematográfica de alto nivel, es una visita obligada.

Una Navidad muy Jonas Brothers (14 de noviembre). La comedia navideña protagonizada por los Jonas Brothers (Nick, Joe y Kevin) junto a Chloe Bennet y Kelly Apa, promete humor ligero, música y espíritu festivo. Un título ideal para disfrutar en familia o con amigos en esa época del año.

La mano que mece la cuna (19 de noviembre). Este thriller psicológico narra cómo una madre de clase alta contrata a una niñera que parece inocente, pero esconde una identidad peligrosa. Tensión, ambiente inquietante y giros de trama: perfecto para quienes prefieren algo más oscuro y absorbente.

Manipulado (5 de noviembre). Serie de origen surcoreano que llega a Disney+ mostrando a un hombre injustamente encarcelado por traición y su lucha por descubrir la verdad. Con un tono más serio, internacional y “thriller”, representa la apuesta de variedad de la plataforma.

Estrenos en Disney+ por fecha

4 de noviembre

Todas las de la ley (serie)

5 de noviembre

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (película)

Manipulado (serie)

7 de noviembre

Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar (documental)

12 de noviembre

Otro viernes de locos (película)

14 de noviembre

A Very Jonas Christmas Movie (película)

19 de noviembre

La mano que mece la cuna (película)

23 de noviembre

Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember (documental)