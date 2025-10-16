Las producciones de Hulu llegaron a Disney +: las series y películas que se suman a la plataforma

Parte del amplio catálogo de Hulu llegó a la Argentina a través de Disney+. Ahora, la plataforma de streaming incorpora nuevas series y películas que antes solo se podían disfrutar en Estados Unidos.

Desde el 15 de octubre de 2025, los clientes de Disney+ de todo Latinoamérica pueden disfrutar de nuevas producciones sin tener que hacer ningún cambio de suscripción, ni pagar un adicional. Se debe a la llegada de Hulu que reemplazará a Star+ y sumará los contenidos de ABC, Fox, Showtime y 20th Century Studios.

Entre las series más destacadas, ahora los usuarios podrán disfrutar de:

The Old Man : una producción de suspenso y acción que cuenta la historia Dan Chase un ex agente de la CIA que deberá volver a encontrarse con el pasado cuando un asesino llegue e intente matarlo.

High Potential: cuenta la historia de Morgan, una madre soltera de tres hijos que trabaja como empleada de limpieza en una comisaría y una de sus habilidades inusuales la llevarán a asociarse con un detective experimentado para resolver crímenes.

Mil Golpes: Hezekiah y Alec, dos mejores amigos que provienen de Jamaica, luchan por sobrevivir en el East End del Londres victoriano rodeados de pobreza. La trama da un giro cuando deben enfrentarse a Sugar Goodson, un peligroso y veterano boxeador.

Quebranto: se trata de la miniserie interpretada por Tini Stoessel que cuenta la historia de Miranda que fue adoptada por una familia argentina y sufre por no saber nada de sus orígenes. Para descubrir los secretos de su pasado, viaja a México y deberá pagar un alto precio por la verdad.

Entre las nuevas producciones Disney incorporó películas de amor, románticas, de terror y thrillers psicológicos

Mientras que algunas de las nuevas películas de Hulu que se incorporan a Disney+ son: