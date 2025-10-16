Las producciones de Hulu llegaron a Disney+: las series y películas que se suman a la plataforma

Parte del amplio catálogo de Hulu llegó a la Argentina a través de Disney+. Ahora, la plataforma de streaming incorpora nuevas series y películas que antes solo se podían disfrutar en Estados Unidos.
Hulu llegó a Disney+: cuáles son las nuevas series y películas para mirar en la plataforma
Desde el 15 de octubre de 2025, los clientes de Disney+ de todo Latinoamérica pueden disfrutar de nuevas producciones sin tener que hacer ningún cambio de suscripción, ni pagar un adicional. Se debe a la llegada de Hulu que reemplazará a Star+ y sumará los contenidos de ABC, Fox, Showtime y 20th Century Studios.
Los usuarios podrán disfrutar de producciones de Hulu sin tener que pagar un adicional
Entre las series más destacadas, ahora los usuarios podrán disfrutar de:
- The Old Man: una producción de suspenso y acción que cuenta la historia Dan Chase un ex agente de la CIA que deberá volver a encontrarse con el pasado cuando un asesino llegue e intente matarlo.
- High Potential: cuenta la historia de Morgan, una madre soltera de tres hijos que trabaja como empleada de limpieza en una comisaría y una de sus habilidades inusuales la llevarán a asociarse con un detective experimentado para resolver crímenes.
- Mil Golpes: Hezekiah y Alec, dos mejores amigos que provienen de Jamaica, luchan por sobrevivir en el East End del Londres victoriano rodeados de pobreza. La trama da un giro cuando deben enfrentarse a Sugar Goodson, un peligroso y veterano boxeador.
- Quebranto: se trata de la miniserie interpretada por Tini Stoessel que cuenta la historia de Miranda que fue adoptada por una familia argentina y sufre por no saber nada de sus orígenes. Para descubrir los secretos de su pasado, viaja a México y deberá pagar un alto precio por la verdad.
Entre las nuevas producciones Disney incorporó películas de amor, románticas, de terror y thrillers psicológicos
Mientras que algunas de las nuevas películas de Hulu que se incorporan a Disney+ son:
- Crepúsculo: la reconocida saga de películas basadas en los libros de Stephanie Meyer, también hacen su desembarco en la plataforma. Se trata de la historia de amor entre Bella Swan, una joven que llega a vivir a la lluviosa ciudad de Forks con su padre, y el misterioso Edward Cullen, un joven distinto que esconde un secreto.
- Swiped: se trata de una producción biográfica dramática inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex directora ejecutiva de Bumble.
- Fresh: este thriller cuenta la historia de la joven Noa, quien conoce a Steve un hombre con apetitos y antojos inusuales. La producción explora los horrores en los que pueden terminar las citas modernas.