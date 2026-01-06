Cómo conseguir trabajo remoto en el exterior desde Argentina: dónde buscar empleo, según una especialista

Cómo conseguir trabajo remoto en el exterior desde Argentina, según una especialista

Conseguir trabajo remoto en el exterior puede ser todo un desafío, pero hay muchísimos lugares que buscan empleados de Argentina. La especialista Patricia Jebsen, conocida como "Mami Corpo", compartió los lugares clave para buscar empleo en otros países y cobrar en moneda extranjera sin salir de casa.

Conocida como "Mami Corpo", la influencer -que tiene más de 30 años en el mundo corporativo- reveló los portales en los que se puede buscar trabajo remoto en el exterior. "Hay infinidad de portales y de lugares donde podemos buscar trabajo, no es solo LinkedIn", aseguró en un posteo en redes sociales.

Y para quienes buscan trabajos en empresa del exterior recomendó buscar en tres sitios clave:

Freelancer : es una bolsa de trabajo para trabajadores autónomos que buscan participar de proyectos con empresas del exterior.

: es una bolsa de trabajo para trabajadores autónomos que buscan participar de proyectos con empresas del exterior. Upwork :es una plataforma estadounidense de trabajo independiente donde las empresas publican una descripción del trabajo y el rango de precio que están dispuestos a pagar por un freelancer.

:es una plataforma estadounidense de trabajo independiente donde las empresas publican una descripción del trabajo y el rango de precio que están dispuestos a pagar por un freelancer. Workana: es un sitio de trabajo freelance y remoto más grande de Latinoamérica donde se publican vacantes y se puede conocer ofertas laborales.

Otras recomendaciones de Patricia Jebsen para encontrar trabajo

Si te encontrás sin empleo o querés cambiar de trabajo en el país, la influencer también explicó que hay otros lugares en los que se puede buscar trabajo en línea. Entre los sitios a tener en cuenta señaló:

Portales y páginas web de empresas : se trata los portales de empleo o las páginas específicas donde podés cargar tus datos para que la empresa te tenga en cuenta o hasta aparecen vacantes, como Mercado Libre, Disney, ARCOR.

: se trata los portales de empleo o las páginas específicas donde podés cargar tus datos para que la empresa te tenga en cuenta o hasta aparecen vacantes, como Mercado Libre, Disney, ARCOR. Páginas webs de búsqueda de empleo: además de la reconocida LinkedIn, hay otros sitios especializados como infojob, indeed, zonajobs, que ofrecen búsquedas para todo tipo de trabajos.

además de la reconocida LinkedIn, hay otros sitios especializados como infojob, indeed, zonajobs, que ofrecen búsquedas para todo tipo de trabajos. Portales especializados: que tienen búsquedas para cierto tipo de empleos, como computrabajo y seeds.

que tienen búsquedas para cierto tipo de empleos, como computrabajo y seeds. Portales del gobiernos provinciales: los sitios gubernamentales suelen publicar búsquedas de empresas o negocios locales, por ejemplo la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

los sitios gubernamentales suelen publicar búsquedas de empresas o negocios locales, por ejemplo la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otros sitios: puede buscarse en Randstad o MichaelPage.