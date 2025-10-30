Google busca trabajadores en Buenos Aires y en otras partes del continente.

Google es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y a la que millones de jóvenes aspiran a ingresar. La filial local abrió sus puertas hace 17 años en Buenos Aires, y desde entonces ha sumado talento argentino.

Postularse para trabajar en Google es sencillo, sólo se requiere de conexión a internet. Existen dos alternativas para hacerlo, una es a través de la web de Google Careers (Carreras) o mediante la red social LinkedIn, donde se publican los avisos.

Esta vez, el gigante tecnológico busca trabajadores para roles en áreas de ventas, tecnología, publicidad y gestión de cuentas. En este sentido, hay oportunidades para quienes cuentan con experiencia en entornos corporativos, dominio de inglés y español, como así también habilidades para interactuar con clientes y equipos multidisciplinarios. Las vacantes contemplan puesto de atención al cliente y desarrollo técnico.

¿Qué trabajos hay disponibles en Google?

Según los avisos publicados en LinkedIn y en Google Carreras, las búsquedas activas son las siguientes:

Propietario del proceso de país (Buenos Aires, Argentina)

Requisitos:

Experiencia de Googler

Licenciatura en Administración, Psicología, Talento, Recursos Humanos o equivalente

5 años de experiencia en gestión de programas, cambios, comunicación o recursos humanos generalista

Conocimiento de requisitos legales y regulatorios españoles

Inglés y español fluido

Representante de ventas de campo, Google Cloud (Buenos Aires, Argentina)

Requisitos:

Licenciatura o experiencia equivalente

7 años en gestión de cuotas, ventas de software o cuentas B2B

Experiencia en prospección y construcción de relaciones con clientes

Inglés y español fluido

Líder de Ingresos, Monetización del Sellside (Buenos Aires, Argentina)

Requisitos:

Licenciatura o experiencia equivalente

4 años en monetización de anuncios y ventas de cara al cliente

Experiencia en publicidad online y tecnologías publicitarias

Inglés y español fluido

Líder analítico, Ventas a grandes clientes (Buenos Aires, Argentina)

Licenciatura o experiencia equivalente

5 años en análisis de medios, publicidad digital, marketing, consultoría o ciencia de datos

Inglés y español fluido

Gerente de cuentas, Ventas mercado medio, Soluciones para clientes de Google (Buenos Aires, Argentina)

Licenciatura o experiencia equivalente

2 años en publicidad, ventas consultivas, desarrollo de negocios o marketing digital

Inglés y español fluido

Arquitecto empresarial en la nube, Servicios profesionales, Google Cloud

La búsqueda es para San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y México.

Requisitos:

Licenciatura o experiencia equivalente

7 años en servicios de atención al cliente empresarial en la nube

5 años en consultoría en la nube

Experiencia en diseño de arquitecturas de sistemas

Inglés y portugués o español fluido

Arquitecto de la nube, Google Workspace II (Ciudad de México, México; Buenos Aires, Argentina)

Licenciatura en Ciencias de la Computación o equivalente

3 años en gestión de proyectos y soluciones técnicas

Experiencia en plataformas SaaS, IaaS o PaaS

Inglés fluido

Arquitecto principal III, Google Cloud (Buenos Aires, Argentina)

Licenciatura en Ciencias de la Computación o campo técnico equivalente

10 años como arquitecto empresarial o experiencia equivalente en atención al cliente

Experiencia en computación en la nube y presentación a líderes ejecutivos

Estratega de productos de cuentas, SPLA de ventas a grandes clientes (Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México)

Licenciatura o experiencia equivalente

2 años en publicidad, ventas consultivas, desarrollo de negocios o marketing digital

Inglés y español fluido

¿Cómo me puedo postular para trabajar en Google?

Para postularse a las ofertas laborales en Google se ingresa a la web google.com/about/careers, usar el filtro de ubicaciones (Buenos Aires) o del área de interés (ventas, cloud, publicidad, tecnología) y allí seleccionar el puesto de acuerdo a los requisitos y responsabilidades.

Luego completar el formulario de aplicación con la información personal solicitada, experiencia laboral, educación y todas las habilidades relevantes. Adjuntar el CV y documentación que respalde la experiencia. Los interesados deben estar preparados para el proceso de entrevistas, dado que Google puede incluir técnicas, de comportamiento o casos prácticos, todo depende del rol.