Google es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y a la que millones de jóvenes aspiran a ingresar. La filial local abrió sus puertas hace 17 años en Buenos Aires, y desde entonces ha sumado talento argentino.
Postularse para trabajar en Google es sencillo, sólo se requiere de conexión a internet. Existen dos alternativas para hacerlo, una es a través de la web de Google Careers (Carreras) o mediante la red social LinkedIn, donde se publican los avisos.
Esta vez, el gigante tecnológico busca trabajadores para roles en áreas de ventas, tecnología, publicidad y gestión de cuentas. En este sentido, hay oportunidades para quienes cuentan con experiencia en entornos corporativos, dominio de inglés y español, como así también habilidades para interactuar con clientes y equipos multidisciplinarios. Las vacantes contemplan puesto de atención al cliente y desarrollo técnico.
¿Qué trabajos hay disponibles en Google?
Según los avisos publicados en LinkedIn y en Google Carreras, las búsquedas activas son las siguientes:
Propietario del proceso de país (Buenos Aires, Argentina)
Requisitos:
- Experiencia de Googler
- Licenciatura en Administración, Psicología, Talento, Recursos Humanos o equivalente
- 5 años de experiencia en gestión de programas, cambios, comunicación o recursos humanos generalista
- Conocimiento de requisitos legales y regulatorios españoles
- Inglés y español fluido
Representante de ventas de campo, Google Cloud (Buenos Aires, Argentina)
Requisitos:
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 7 años en gestión de cuotas, ventas de software o cuentas B2B
- Experiencia en prospección y construcción de relaciones con clientes
- Inglés y español fluido
Líder de Ingresos, Monetización del Sellside (Buenos Aires, Argentina)
Requisitos:
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 4 años en monetización de anuncios y ventas de cara al cliente
- Experiencia en publicidad online y tecnologías publicitarias
- Inglés y español fluido
Líder analítico, Ventas a grandes clientes (Buenos Aires, Argentina)
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 5 años en análisis de medios, publicidad digital, marketing, consultoría o ciencia de datos
- Inglés y español fluido
Gerente de cuentas, Ventas mercado medio, Soluciones para clientes de Google (Buenos Aires, Argentina)
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 2 años en publicidad, ventas consultivas, desarrollo de negocios o marketing digital
- Inglés y español fluido
Arquitecto empresarial en la nube, Servicios profesionales, Google Cloud
La búsqueda es para San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y México.
Requisitos:
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 7 años en servicios de atención al cliente empresarial en la nube
- 5 años en consultoría en la nube
- Experiencia en diseño de arquitecturas de sistemas
- Inglés y portugués o español fluido
Arquitecto de la nube, Google Workspace II (Ciudad de México, México; Buenos Aires, Argentina)
- Licenciatura en Ciencias de la Computación o equivalente
- 3 años en gestión de proyectos y soluciones técnicas
- Experiencia en plataformas SaaS, IaaS o PaaS
- Inglés fluido
Arquitecto principal III, Google Cloud (Buenos Aires, Argentina)
- Licenciatura en Ciencias de la Computación o campo técnico equivalente
- 10 años como arquitecto empresarial o experiencia equivalente en atención al cliente
- Experiencia en computación en la nube y presentación a líderes ejecutivos
Estratega de productos de cuentas, SPLA de ventas a grandes clientes (Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México)
- Licenciatura o experiencia equivalente
- 2 años en publicidad, ventas consultivas, desarrollo de negocios o marketing digital
- Inglés y español fluido
¿Cómo me puedo postular para trabajar en Google?
Para postularse a las ofertas laborales en Google se ingresa a la web google.com/about/careers, usar el filtro de ubicaciones (Buenos Aires) o del área de interés (ventas, cloud, publicidad, tecnología) y allí seleccionar el puesto de acuerdo a los requisitos y responsabilidades.
Luego completar el formulario de aplicación con la información personal solicitada, experiencia laboral, educación y todas las habilidades relevantes. Adjuntar el CV y documentación que respalde la experiencia. Los interesados deben estar preparados para el proceso de entrevistas, dado que Google puede incluir técnicas, de comportamiento o casos prácticos, todo depende del rol.