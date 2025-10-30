Capacita+: cómo inscribirse en el entrenamiento de Google en IA

Capacita+ Aprende IA con Google Cloud, el evento de Google, se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2025, en formato híbrido: será presencial en 50 universidades de 10 países y también habrá participación online. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay serán los países de la región que aporten sedes al evento.

El programa tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa, y permitirá conocer herramientas como Gemini y NotebookLM, así como aprender técnicas de ingeniería de prompts y desarrollo sin código para crear agentes de IA.

¿Cómo inscribirse en Capacita+?

Ingresá al sitio oficial de Google Cloud: “Capacita+ Aprende IA con Google Cloud”. Iniciá sesión con tu cuenta Google o creá una nueva. Completá el formulario de registro indicando país de residencia, institución (si aplica) y modalidad de participación (online o presencial). Una vez inscrito, recibirás un correo de confirmación con el enlace de acceso el día del evento y las instrucciones para canjear tu lugar. En el día del evento (6 de diciembre) ingresá al aula virtual o asistí al campus universitario asignado, según tu inscripción.

¿Qué vas a aprender y por qué conviene?

Los participantes explorarán rutas de aprendizaje como “Líder en IA generativa”, donde se abordarán:

Fundamentos de inteligencia artificial generativa.

Uso de Gemini en Google Workspace y NotebookLM.

Cómo crear agentes de IA sin programación (“no-code”).

Aplicaciones prácticas para estudiantes, profesionales y docentes.

Para América Latina, esta iniciativa representa una oportunidad única de adquirir habilidades de vanguardia sin costo. Google Cloud se propone cerrar la brecha de competencias digitales y transformar la fuerza laboral hacia una economía más automatizada e innovadora.

Con esta guía podés inscribirte fácilmente en Capacita+ de Google Cloud y sumarte a una formación en IA que podría marcar un antes y un después en tu perfil profesional.