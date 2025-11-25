El virus se propaga desde el 2021 por el continente.

A inicios del 2025 se advirtió que la gripe aviar H5N1 había comenzado a matar aves marinas en la Antártida en 2024. Por ese entonces, los científicos se preguntaron con qué rapidez se propagaría el patógeno mortal en el continente blanco y cuánto daño provocaría en la vida silvestre. En los últimos días, un informe reveló que desapareció casi un 50% de los elefantes marinos (hembras reproductoras) en la isla de Georgia del Sur.

En marzo de 2025, una expedición a cargo a bordo del velero Australia recorrió las costas de la península, desembarcaron en 27 puntos para tomar muestras de animales y analizar cadáveres. La investigación determinó que 13 especies de aves y mamíferos se encontraban afectadas por el virus.

La enfermedad es altamente contagiosa y mortal, y obligó a cientos de países a establecer medidas preventivas, ya que no afecta sólo a las aves. Según un estudio de los investigadores argentinos Pablo Plaza y Sergio A. Lambertucci, del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación del INIBIOMA (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente), entre marzo de 2024 y julio de 2025 se registró un aumento de casi el 50 % en el número de especies mamíferas afectadas por la influenza aviar, por lo que habrían pasado a ser 74.

Las perdidas y especies afectadas

En algunas especies, la incidencia del virus generó una merma significativa de los ejemplares. Un grupo de científicos del British Antarctic Survey (BAS) registró una disminución del 47% de las hembras reproductoras de elefantes marinos del sur entre 2022 y 2024 en la isla.

El elefante marino del sur fue calificada de preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), ya que hace dos décadas se estimaba que había unos 700.000 ejemplares en todo el mundo. Pero el avance de la enfermedad y el descenso súbito podría afectar gravemente a su conservación.

Georgia del Sur cuenta con la mayor población de esta especie y representa la mitad del total de los ejemplares en edad reproductiva que hay en todo el mundo. “La magnitud de este declive es verdaderamente alarmante”, resaltó el doctor Connor Bamford, ecólogo especializado en focas y uno de los autores principales del estudio publicado en la revista Communications Biology.

“En años normales, podríamos observar variaciones de entre el 3 y el 7 % interanuales, pero la ausencia de casi la mitad de la población reproductora no tiene precedentes. Esto representa aproximadamente 53.000 hembras desaparecidas en toda la población del sur de Georgia”.

Los primeros casos confirmados en el continente

En octubre de 2023, la cepa de gripe aviar altamente patógena, conocida como clado 2.3.4.4b —que ha diezmado las aves de corral y las poblaciones de aves silvestres a nivel mundial desde 2021—, se propagó desde Sudamérica a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como a las Islas Malvinas en la región subantártica.

En febrero de 2024, dos págalos (grandes aves depredadoras parecidas a gaviotas) hallados muertos cerca de la estación de investigación argentina en la península fueron los primeros casos confirmados en el continente. Las pruebas realizadas en algunas estaciones de investigación internacionales y una primera expedición del equipo de Australia detectaron otros 58 animales infectados, principalmente en la zona norte de la península. Sin embargo, el seguimiento finalizó en gran medida en marzo de 2024, con la llegada del invierno austral.

Unos meses después, en octubre de 2024, cientos de pingüinos rey y crías de elefante marino fueron hallados muertos a causa del H5N1 en las islas subantárticas Crozet y Kerguelen, distantes de Sudáfrica y Australia en el sur del océano Índico.

¿Qué es la gripe aviar?

La influenza aviar es un virus que se encuentra de manera natural en las poblaciones de aves silvestres. La influenza aviar de baja patogenicidad no causa signos de enfermedad en las aves, pero existen otros sub-tipos virales que pueden ser más peligrosos y contagiosos. La H5N1 es una variante que puede volverse altamente patógena y propagarse a poblaciones silvestres.

Desde principios de 2022, la creciente intensidad de los brotes de H5N1 afectó a cientos de miles de aves marinas en el hemisferio norte, alrededor de los océanos Atlántico y Pacífico y en el sur de África. Durante el verano antártico, muchas especies de aves comienzan su migración anual a las aguas antárticas para alimentarse y reproducirse, actuando así como vectores que propagan el H5N1 hacia el sur.