Descubrimiento del siglo en la Antártida: hallan criaturas marinas nunca antes vistas.

Un nuevo descubrimiento sacude al mundo de la ciencia. Y es que científicos dieron con especies marinas nunca antes vistas en una zona poco explorada de la Antártida Argentina. Según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC), se tratarían de animales hasta el momento desconocidos por las ciencias biológicas.

En los últimos años, con el desarrollo de avanzadas tecnologías, científicos han podido llevar a cabo investigaciones imaginadas tiempo atrás como imposibles. La Antártida sigue siendo uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra y su fauna y flora, el motivo de investigación de grupos de expertos de todas partes del mundo.

Cómo fue el descubrimiento del siglo en la Antártida

Científicos dieron con lo que sería uno de los descubrimientos del siglo, y es que hallaron en la Antártida especies marinas nunca antes vistas. Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder del grupo de investigación, sostuvo: "Hemos recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas para la ciencia".

Descubren en la Antártida especies marinas nunca antes vistas, como mariposas marinas.

Lo más interesante del hallazgo fue que no estaba en los planes, ya que se trataba de una expedición con el fin de analizar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y relevar la situación en la superficie del glaciar Denman, que encendió las alarmas en los expertos tras haber retrocedido aproximadamente 5 kilómetros entre 1996 y 2018, producto de un deshielo que avanza a paso agigantado.

¿Qué especies encontraron los científicos en la Antártida?

Los detalles del descubrimiento todavía están en desarrollo, ya que el hallazgo requiere de un extenso y meticuloso proceso de investigación para comprender en profundidad la anatomía y el comportamiento de las especies encontradas.

Los expertos destacan que cada una de estas criaturas representa una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina y, en particular, sobre los ecosistemas poco explorados de las frías aguas australes. Se trata de un trabajo que combina paciencia, observación y tecnología de avanzada, y que demandará años de estudio antes de obtener conclusiones definitivas sobre su origen, funciones y adaptaciones.

Por lo pronto, los investigadores adelantaron que las especies descubiertas incluyen organismos tan llamativos como cerdos marinos, arañas marinas, mariposas marinas, pulpos, estrellas de mar y diversos crustáceos. Todos ellos presentan características que, a simple vista, resultan sorprendentes por sus formas y colores, pero que también podrían aportar pistas valiosas sobre los mecanismos de supervivencia en ambientes extremos. Estas criaturas no solo despiertan la curiosidad científica, sino también el interés del público, ya que evocan la imagen de un mundo submarino aún desconocido, lleno de misterios y secretos por descifrar.

“El equipo está muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que cuente todos los secretos que han estado ocultos hasta ahora”, concluyó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero.