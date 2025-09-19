El misterio de la tumba de Cleopatra.

Cleopatra es una de las figuras históricas que más misterios esconde incluso tras su muerte. Quien otrora fue reina de Egipto murió por suicidio y los científicos jamás pudieron dar con su tumba. Hasta ahora, ya que una exploradora de la National Geographic hizo un increíble descubrimiento submarino que podría marcar un antes y un después en la historia.

La exploradora Kathleen Martínez descubrió un paisaje sumergido cerca de las ruinas de Taposiris Magna que podría acercar a la ciencia al paradero de la tumba de la reina Cleopatra VII de Egipto y poner fin a un misterio de 2000 años de antigüedad. Muchos científicos creen que la faraona Cleopatra murió y fue enterrada cerca del palacio real de Alejandría, donde nació.

Cleopatra fue enterrada en un mausoleo en Alejandría, pero nunca se encontraron pruebas de la existencia de su tumba en el lugar. Dicha ciudad fue azotada por un terremoto y un tsunami en el año 365 a. C y hoy buena parte del barrio se encuentra sumergido a 6 metros bajo el agua. Para Kathleen Martínez, Cleopatra se encuentra en Taposiris Magna y es solo "cuestión de tiempo" hasta dar con su paradero.

El increíble hallazgo que acerca a los científicos al último misterio de Cleopatra.

Quién fue Cleopatra

Cleopatra VII nació en el año 69 a. C y ascendió al trono con solo 18 años. En declaraciones de la científica, Cleopatra era una "mujer extraordinaria" e iba contra los roles de género de la época: “Era filósofa. Era doctora en medicina. Era química. Era especialista en cosmetología”.