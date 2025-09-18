Dolor por la muerte de una actriz que brilló en El Trece.

El espectáculo argentino está de luto por la noticia de la muerte de la actriz Marta Magaro Silva a los 76 años. El comunicado de la Asociación Argentina de Actores para despedir a la artista que tuvo una amplia trayectoria en teatro, televisión, cine y formación de actores en Argentina y Francia.

"Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento", expresó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado para lamentar la muerte de Marta Magaro Silva. Marta nació el 25 de julio de 1949 y, según consignó la Asociación, "mantuvo un comprometido lazo de unión con el sindicato, participando de numerosas actividades y movilizaciones".

Murió la actriz Marta Magaro Silva a los 76 años.

En el teatro argentino participó en una cartelera variada. Entre sus actuaciones se destacan Por qué las estrellas brillan y después explotan, Multitudes, Karmático, Ejecutor 14, La familia Núñez, El Massetazo, La casa de Bernarda Alba, Las extranjeras, La otra escena, Poca cosa, Las chicas del mambo, Las máquinas de hacer nada, La casa del crimen y Severa vigilancia, entre muchas otras. Durante su estadía en Francia, llevó adelante una destacada labor teatral y actuó en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet, entre otras.

En la televisión argentina, Marta participó en numerosas ficciones: Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida. Su carrera cinematográfica incluye títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel. También formó parte de los cortometrajes Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, además de haber actuado en Francia en el film Cocorico.

El nexo de La Bersuit con Marta Magaro Silva

Participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip de La argentinidad al palo de La Bersuit. En su faceta como docente, en Francia dictó cursos de teatro para hijos de inmigrantes y adultos, así como en el Théâtre de L’Alumette. En la Argentina, brindó formación para niños, adolescentes y adultos en Falsa Escuadra y en la Escuela Villa Devoto, además de llevar adelante cursos de teatro en francés en el Teatro Luz y Fuerza y en Cyranoarte.