Homo Argentum sí recibió dinero del Estado: la cifra que le dieron a Cohn y Duprat.

Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat con protagónico de Guillermo Francella, sigue dando que hablar tras las declaraciones del presidente Javier Milei que reavivaron la "grieta" ideológica. En medio de críticas y repercusiones, trascendió que el filme sí recibió ayuda estatal de un programa para impulsar la industria audiovisual y este dato clave desmontó una fake news que trató de instalarse en las redes sociales para desprestigiar el trabajo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat resultaron beneficiados en la segunda edición de BA Producción Internacional, un programa para impulsar la industria audiovisual del que salieron 10 proyectos ganadores. Uno de ellos fue Homo Argentum, donde Guillermo Francella compone a 16 personajes que intentan reflejar vicios y miserias de los argentinos. Del programa que estuvo a cargo del entonces ministro de Desarrollo Económico porteño, Roberto García Moritán, Cohn y Duprat recibió un monto total de $150.000.000, lo que corresponde al 12,13% del costo total, según se detalla en el boletín oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los ganadores de esa segunda edición de BA Producción Audiovisual fueron Atrapados, de la productora Haddock; Escape a la India, de Mundo Loco; Crimen Bajo Cero, de Storylab; Homo Argentum, de Pampa Films; Mazel Tov, de Preludio Films; Playback, de Pampa; División Palermo 2, de K&S; La Casa, de Cacodelphia; Vieja Loca, de La unión de los ríos; y Papá por 2, de FB Group.

El año pasado, el gobierno porteño había destacado al entregar los premios que la Ciudad es un gran polo audiovisual que concentra el 70% de las productoras del país, el 46% de las carreras audiovisuales y es donde se filma más del 40% de las películas que se hacen cada año. En el acto en el Parque de la Innovación, en Núñez, se había calificado a la cultura como "una inversión", "nunca un gasto".

De qué trata Homo Argentum

La película protagonizada por Guillermo Francella tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas cuya duración varía entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. La película Homo Argentum remite a films como Los Monstruos, Un burgués pequeño, pequeño, Los desconocidos de siempre o Los nuevos monstruos, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.