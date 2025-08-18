La crítica de Luis Brandoni sobre Homo Argentum, la película de Francella: "Voy a ser muy sincero"

Luis Brandoni decidió contar qué le pareció Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

Luis Brandoni decidió opinar públicamente sobre la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francela. El icónico actor hizo su crítica en el programa de Sergio Lapegüe, Lape Club Social Informativo, y antes de comenzar a analizar el film aclaró: "Voy a ser muy sincero".

Aclarando que hay "libertad de expresión" y que no se debe juzgar "a quienes tienen una opinión contraria", Luis Brandoni aseguró: "Artísticamente está muy bien. Voy a ser muy sincero, yo soy amigo personal de Francella. Fui a ver la película con la idea de que era una comedia por sus antecedentes, pero la película es otra cosa: es muy seria, está muy bien hecha y es una producción importante”.

Por otra parte, Brandoni cuestionó a quienes llaman a no mirar la película de Guillermo Francella. “Es un despropósito como no lo he escuchado en mi vida”, exclamó el amigo del protagonista de Homo Argentum, y añadió sobre la trama: "Muestra a un argentino que no es un modelo a seguir. Según el criterio de esta gente no hay un argentino chanta”.

Reparto completo de Homo Argentum, la película de Guillermo Francella

Homo Argentum tiene como protagonistas a Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo.