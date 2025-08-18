Homo Argentum, la película de Guillermo Francella, llega al streaming

Cuándo se estrena Homo Argentum en plataformas de streaming.

Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella se estrenó en los cines y ya está dando que hablar, con posiciones enfrentadas en los críticos y los espectadores. Y aunque las cifras de las salas están siendo buenas desde su estreno, la película también llegará a plataformas de streaming para aquellos que deseen esperar y verla en pantalla chica.

Homo Argentum se estrenará en la plataforma Disney+ tras su paso por las salas de cine y aunque todavía no hay una fecha estipulada esta podría ser dentro de 2 o 3 meses, de acuerdo al recorrido del filme. La película protagonizada por Guillermo Francella tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas cuya duración varía entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social.

La película Homo Argentum remite a films como Los Monstruos, Un burgués pequeño, pequeño, Los desconocidos de siempre o Los nuevos monstruos, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.

Tan solo en su día de estreno el pasado jueves 14 de agosto, Homo Argentum registró una convocatoria de 75.000 espectadores. Con este resultado, el film se convirtió en la mejor apertura para una ficción nacional desde la pandemia y alcanzó el cuarto puesto entre los estrenos más taquilleros de la historia del cine argentino.

Reparto completo de Homo Argentum, la película en la que Guillermo Francella hace 16 personajes

Homo Argentum está protagonizada por Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Sofriti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo.