Pablo Echarri no se guardó nada y dijo todo lo que piensa sobre Guillermo Francella.

Pablo Echarri cruzó con firmeza a Guillermo Francella tras las críticas del protagonista de Homo Argentum al cine. Quien también es esposo de Nancy Dupláa se expresó sobre la postura de su colega y aseguró: "Me duele porque la opinión de él es importante".

"Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", aseguró Pablo Echarri, en diálogo con Puro Show.

Sobre las críticas de Francella al cine (NdeR: dijo que van "cuatro personas" a verlas y que "no representan a nadie") Pablo Echarri explicó: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca".

"Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante. Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos", sentenció Pablo Echarri.

Eva de Dominici reveló por qué se le hizo "difícil" trabajar con Guillermo Francella en Homo Argentum

Eva de Dominici es una de las actrices protagonistas de la película Homo Argentum, film que se estrenará este 14 de agosto en las salas de cines de Argentina. Y a pocas horas de lanzarse esta producción, la protagonista reveló que fue difícil trabajar con Guillermo Francella y explicó los motivos.

En diálogo con Star+, Eva de Dominici argumentó las razones por las que consideró que no fue nada fácil estar al lado de Guillermo Francella. "Trabajar con Guillermo es difícil porque es muy gracioso”, aseguró la actriz, dejando en claro que para ella fue un honor compartir una película con uno de los actores más queridos del país.