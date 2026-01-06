Franco Colapinto reveló la mayor dificultad que tuvo que atravesar en su primer año con Alpine: "Incapaz"

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

Después de esas notables actuaciones con Williams en 2024, Franco Colapinto fue fichado por Flavio Briatore como piloto de reserva de Alpine, que ya tenía confirmado a Jack Doohan como nuevo compañero de Pierre Gasly. Sin embargo, el australiano cometió demasiados errores en el inicio del campeonato, lo que llevó al regreso del pilarense a la Fórmula 1 a partir de la séptima fecha en el GP de Ímola.

A pesar de la felicidad inicial por estar de vuelta en la máxima categoría, el piloto argentino no tardó en encontrarse con la cruda realidad de que Alpine no tenía con qué competir en 2025. Y es que el equipo galo había frenado el desarrollo del A525 antes que nadie para centrar sus esfuerzos en desarrollar el A526 que usará este año, lo que tuvo como consecuencia una temporada que se hizo eterna para Colapinto.

Justamente sobre eso habló el pilarense en una reciente entrevista con la revista Rolling Stones, en la que reconoció que sufrió mucho la falta de competitividad del monoplaza francés. “Creo que nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar”, comenzó Franco, que señaló que con lo competitivo que es le costó mucho encontrarse en dicha situación.

“Nunca había tenido un año en el que dijera: ‘no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear una pole position’. Es muy difícil de manejar y es el primer año que me pasó algo así. El nivel de frustración o de sentirte un poco inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute que podés capaz tener por estar en Fórmula 1. Y esa fue de las cosas más difíciles”, agregó. A todo esto se suma la presión externa, en especial porque no tuvo asegurado su asiento para este 2026 hasta el GP de Brasil.

El arribo a la máxima categoría también vino acompañado de un cambio en la exigencia, con manejos y tiempos distintos a la F3 y la F2, en parte por todas las actividades que requiere la F1 más allá de conducir. “La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil. El jueves lo tenés lleno de cosas. El año pasado, como en Brasil, había jueves que terminaba más cansado que como termino un domingo después de la carrera. No había ni empezado el fin de semana, no había ni empezado a manejar, el jueves a la noche estaba destrozado”, afirmó Franco, que espera que el paso de su continuidad en la grilla le permita acostumbrarse del todo a este ritmo.

El pilarense fue tapa en la revista.

La curiosa anécdota con Verstappen

Uno de los temas que señaló Franco Colapinto en la entrevista fue la presencia del público argentino en cada fin de semana de carrera, algo que incluso fue advertido por Max Verstappen. “Ser argentino y tener todo el apoyo de un país es increíble. Especialmente cuando los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo. Max me dice: ‘Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados’. Están en Singapur, pero después están en Brasil. Están en Baku, pero después están en Italia”, contó el pilarense.