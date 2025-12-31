Briatore venció a Schumacher con Alonso.

Desde sus tiempos en Benetton, Flavio Briatore ha sido un descubridor de talentos en la Fórmula 1, siendo su primer gran éxito apostar por Michael Schumacher, quien obtuvo dos títulos bajo su ala en 1994 y 1995. Luego de esos dos títulos con el equipo de Enstone, el expiloto alemán se pasó a Ferrari, donde tuvo que esperar para su era dorada, que se dio entre el 2000 y 2004 y fue abruptamente cortada en 2005 por Fernando Alonso.

El piloto español había debutado en la máxima categoría en 2001 con Minardi y, tras un 2002 fuera del certamen, volvió a competir de la mano de Briatore en Renault, como se había renombrado a Benetton. Al igual que lo sucedido con Schumacher, Alonso ganó dos títulos consecutivos junto al empresario italiano, que esperaba ver ganar más títulos al asturiano tal como había sucedido con el “Káiser” aunque sea fuera de su equipo.

Si bien estuvo al borde de volver a ganar en otras ocasiones, como 2007, 2010 y 2012, temporadas en las que llegó a la fecha definitoria con chances de volver a consagrarse, se vio superado en todas las oportunidades. De hecho, es altamente probable que el bicampeón del mundo se retire con tan solo esas dos coronas, un asunto del que se lamenta Briatore, quien considera que su palmarés debería ser mayor.

“Lo único que puedo decir es que Fernando, con su inmenso talento como piloto, ha cosechado menos frutos de los que merecía haber conseguido”, afirmó el asesor de Alpine en declaraciones para el documental Bravissimo de DAZN. No es que Briatore haya señalado al piloto como responsable de las derrotas, sino que fueron distintas circunstancias las que hicieron que se vaya con las manos vacías.

“Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”, agregó el italiano, que también se refirió a los buenos rendimientos que tuvo en su paso por diferentes escuderías, como Ferrari, McLaren y Aston Martin. “Siempre ha marcado la diferencia en sus equipos. Pero también hace falta la suerte de que, en el momento en que marcas la diferencia, tu equipo esté preparado. Si el equipo falla, no es culpa del piloto, es culpa del equipo”, añadió.

El español podría retirarse en 2026.

