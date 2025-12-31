No es Norris: los directores de la F1 eligieron al mejor piloto del 2025

Norris ganó el campeonato por dos puntos.

Tras asegurarse el tercer lugar en el GP de Abu Dhabi, Lando Norris se aseguró el campeonato de la Fórmula 1 al mantener una diferencia de apenas dos puntos sobre Max Verstappen, a quien no le alcanzó la victoria en la última fecha para retener la corona. Sin embargo, a pesar de su consagración, el inglés no ha sido reconocido como el campeón por fuera de la tabla, ya que varias personas manifestaron que no fue el mejor del 2025.

Ni bien terminada la temporada, la F1 publicó el Power Rankings del año, en la que se impuso Verstappen, mientras que los fanáticos también mostraron su apoyo al neerlandés y diversos medios hicieron análisis que lo ponen por encima del británico. A todo eso se suma un nuevo capítulo con la evaluación de los directores de las diez escuderías que compitieron en este año, una votación tradicional que se hace todos los años.

Después de cada cierre de temporada, la máxima categoría les pide a los jefes de equipo que voten por sus diez mejores pilotos del año, que reciben un puntaje idéntico al que recibirían al terminar un Gran Premio. Sin aportes de Red Bull ni Ferrari, que se abstuvieron del voto, el tetracampeón del mundo volvió a posicionarse en lo más alto con los votos de los directores de siete escuderías.

En concreto, los representantes de Mercedes, Williams, Haas, Racing Bulls, Sauber, Alpine y Aston Martin consideraron a “SuperMax” como el mejor piloto del 2025, mientras que el único voto a Norris vino de su propia escudería. De hecho, el que puso el voto por el piloto británico fue Andrea Stella, el director de McLaren y artífice de la evolución que tuvo el equipo en el último año y medio.

De esta manera, Verstappen volvió a sobreponerse sobre Norris, que mantuvo el segundo lugar que obtuvo en 2024, mientras que Oscar Piastri subió un puesto y quedó tercero en la consideración de los equipos. Resulta llamativa la ausencia de Lewis Hamiton, quien tuvo un año nefasto con Ferrari tras su salida de Mercedes, mientras que el Top-10 cuenta con dos de los rookies que tuvo la temporada.

Verstappen sigue siendo considerado el mejor del 2025.

